3 cán bộ tòa trong xe và vụ tai nạn giao thông hiếm gặp

Trước tai nạn, diễn biến trên xe ra sao? Bà HTMH tường trình trước khi xảy ra vụ TNGT, khi xe chuẩn bị rời Bình Đại về lại TP Bến Tre, bà ngồi băng ghế trước (gồm hai ghế - PV) ngang với tài xế, còn ông C (Phó Chánh án) ngồi dãy ghế sau tài xế. Khi xe di chuyển một đoạn thì ông C từ phía sau bước lên dãy ghế bà H đang ngồi để ngồi chung và lúc này ông ngồi lên trên bằng khen (để ở ghế trống sát ghế bà H đang ngồi) nên làm bể kính bằng khen. Do ông C ngồi lấn lên cả người bà H nên bà H nói tài xế dừng xe, sau đó bà ra tận băng ghế cuối xe để ngồi. Tài xế sau khi bố trí cho bà H ra ngồi băng ghế sau thì dọn bằng khen bị bể đem ra băng ghế sau lưng ghế tài xế rồi tiếp tục điều khiển xe. Khi xe đi một đoạn thì ông C lại từ phía trước đi ra băng ghế sau xe, nơi bà H đang ngồi. Tài xế lại ngừng xe cho bà H quay lại băng ghế trước cùng dãy với ghế tài xế. Sắp xếp xong, tài xế lại cho xe chạy tiếp. Lúc này, ông C lại từ cuối xe đi lên băng ghế sau lưng tài xế và thời điểm này xảy ra cự cãi giữa ông C và tài xế… “Lần đầu, khi ông C từ ghế sau lên ghế trước ngồi, ông đã ngồi lên người tôi nên tôi mới kêu tài xế dừng xe để ra sau. Khi tôi đã ra tận ghế sau để ngồi thì ông C lại tiếp tục từ ghế trước đi ra sau rồi nắm đầu tôi nên tôi la lên. Do đó, tài xế đã dừng xe để tôi lên lại ghế đầu ngồi” - bà H kể. Tài xế TTC cho biết sở dĩ có cự cãi là vì ông PKC khi từ sau đi lên băng ghế trước để ngồi thì ông có nhắc là coi chừng bể kính bằng khen. “Sau đó, ông C chửi tôi và hai bên cự cãi qua lại, rồi tôi bị đánh vào mặt, không biết gì nữa. Khi tôi nhận thức được thì vụ việc tai nạn đã xảy ra” - tài xế nói. Theo tài xế, việc ông uống rượu không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn mà nguyên nhân là do ông PKC bất ngờ từ phía sau đánh vào mặt ông làm ông bị choáng, mất kiểm soát nên mới xảy ra tai nạn. Ông PKC (Phó Chánh án TAND tỉnh Bến Tre) cũng kể sơ bộ diễn biến vụ việc khi PV hỏi. Ông cho biết anh em cơ quan nên ông có lên ngồi nói chuyện giỡn thôi. Ông nói là chỉ giỡn, vỗ đầu, bản thân không có ý gì với em út cùng cơ quan. Ông C thừa nhận thời điểm xảy ra sự việc ông có say rượu và khi trò chuyện qua lại với tài xế, do bị tài xế chửi nên ông có giơ tay đánh nhẹ một cái. Sau đó, tài xế quay lại đánh trả. Ông C cho rằng đã kêu tài xế có gì cứ lái xe về cơ quan rồi nói chuyện sau nhưng tài xế đã buông tay lái và xe trôi một đoạn thì xảy ra tai nạn. Trả lời câu hỏi của PV về lỗi trong vụ TNGT này như thế nào, ông C xin phép không trả lời. “Cơ quan chức năng đang làm nên để khách quan tôi không thể nói. Nếu là dân thường thì khác. Không thể nói lỗi mình hay người khác. Chờ cơ quan chức năng” - ông C nói.