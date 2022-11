2 ô tô va chạm, cao tốc TP.HCM – Trung Lương kẹt xe nhiều giờ

Vào lúc 3 giờ 55 phút rạng sáng 18-11, trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đoạn Km42+300 thuộc xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang hướng TP.HCM đi Miền Tây đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe tải 63H-017.61 và xe đầu kéo 71C-079.41 kéo theo rơmooc 71R-001.29 gậy kẹt xe.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo rạng sáng 18-11. Ảnh: CTV

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng do xe container sau khi đụng vào đuôi xe tải trên làn 1 thì phần đầu kéo bị mất liên kết với romooc rồi quay ngang chiếm hết 3 làn đường, gây kẹt xe kéo dài khoảng 6km (đến nút Tân An, tỉnh Long An).

Nhận được tin báo, lúc 4 giờ sáng cùng ngày, đội tuần tra Quản lý đường bộ Cao tốc số 2 đã có mặt phối hợp cùng lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT xử lý vụ việc và điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận đến hơn 6 giờ 30 sáng cùng ngày tình trạng kẹt xe trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng TP.HCM đi Miền Tây vẫn chưa được cải thiện, 3 làn xe chính vẫn còn kẹt xe, các xe đã lưu thông được trên làn khẩn cấp.

