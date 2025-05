2 người Trung Quốc đào trộm mộ vua Lê Túc Tông bị khởi tố

Ngày 16-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người Trung Quốc là Shen JiangYang (43 tuổi) và Deng ZhiJi (42 tuổi) đều ngụ ở tỉnh Quảng Tây để điều tra về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt.

Quá trình điều tra trong vụ đào trộm mộ vua Lê Túc Tông còn có một người đàn ông Trung Quốc khác, tuy nhiên người này đã xuất cảnh về nước trước khi vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện. Hiện cơ quan công an đang đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ về mặt tư pháp để dẫn độ người này nếu đủ căn cứ.

Hai người Trung Quốc là Shen JiangYang và Deng ZhiJi bị Công an Thanh Hóa bắt tạm giam.

Theo Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 3-5, ba cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa đi đến khu vực lăng mộ vua Lê Túc Tông.

Lúc này, có ánh đèn xe ô tô chiếu vào, nên các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa nhìn thấy các đối tượng lạ mặt bỏ chạy.

Ngay sau đó, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa kiểm tra tại hiện trường tìm thấy các công cụ thăm dò, điện thoại di động và dụng cụ thăm dò.

Khu lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại.

Mặt sau ốp điện thoại có một giấy tờ tuỳ thân và cán bộ của Trung tâm đọc được thông tin ghi trên giấy liền báo cáo cơ quan chủ quản và Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin đến Công an tỉnh Quảng Ninh về các đối tượng xâm phạm lăng mộ vua Lê Túc Tông đang trên đường bỏ trốn về Trung Quốc.

Chiều ngày 4-5, hai người Trung Quốc đang trên đường bỏ trốn ra thành phố Móng Cái để xuất cảnh thì bị bắt...