1 nhân viên y tế về từ vùng dịch rồi cố thủ trong nhà

Thứ Sáu, ngày 16/07/2021 12:34 PM (GMT+7)

Một nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện An Lão (Bình Định) về từ vùng dịch nhưng cố thủ trong nhà, không khai báo, không chấp hành cách ly tập trung, không cho lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 16-7, trao đổi với PLO, ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định, xác nhận UBND huyện vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà HTHT (47 tuổi, viên chức y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện An Lão) 25 triệu đồng.

Lý do bà T. đã có hành vi không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch COVID-19 thuộc nhóm A.

Theo Chủ tịch UBND huyện An Lão, bà HTHT đã tự ý đi đến vùng có dịch COVID-19 ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, khi về lại nhà ở thị trấn An Lão, huyện An Lão, bà T. không chịu khai báo y tế. Cơ quan chức năng thị xã Hoài Nhơn phát hiện, đề nghị cơ quan chức năng huyện An Lão xử lý.

Sau đó, theo đề nghị của Trung tâm Y tế huyện An Lão, Sở Y tế Bình Định đã ra quyết định thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung đối với bà HTHT tại huyện Phù Cát (Bình Định). Tuy nhiên, bà T. không chấp hành, đóng cửa cố thủ trong nhà.

Lực lượng chống dịch COVID-19 của thị trấn An Lão cùng công an, y tế đến vận động, thuyết phục liên tục mấy ngày đối với bà T. nhưng bà vẫn kiên quyết cố thủ trong nhà, không chấp hành. Ngược lại, bà T. còn có nhiều lời lẽ không đúng với các lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, UBND huyện An Lão báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Sở Y tế cho tổ chức cưỡng chế cách ly tập trung. Đây cũng là trường hợp đầu tiên ở Bình Định phải tổ chức cưỡng chế đi cách ly tập trung.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, nhận thấy bà T. đang có con nhỏ, Sở Y tế Bình Định đã rút quyết định thực hiện cách ly tập trung đối với bà T.; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Đến nay, bà T. vẫn đóng cửa cố thủ trong nhà, không hợp tác với cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

“Mặc dù sống cùng người thân trong gia đình nhưng bà T. tỏ thái độ cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Do đó, UBND huyện An Lão đã xử phạt hành chính với mức cao nhất. UBND huyện cũng đã giao Trung tâm Y tế huyện xử lý kỷ luật nghiêm đối với bà T. theo quy định”- ông Tứ thông tin.

Chủ tịch UBND huyện An Lão cho biết thêm huyện đã cử lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ khu vực xung quanh nhà bà T. để giám sát, kiểm tra bà T. cũng như người thân trong gia đình bà này thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

