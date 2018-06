Phẫu thuật thoái hóa cột sống giúp “chuyện ấy” thăng hoa hơn!

Thứ Ba, ngày 12/06/2018 08:00 AM (GMT+7)

Phẫu thuật thoái hóa cột sống là giải pháp điều trị cuối cùng mà bệnh nhân phải trải qua, được chỉ định khi tình trạng bệnh đã nặng, người bệnh bị các cơn đau dữ dội hành hạ hàng ngày hoặc không còn đáp ứng được với các phương pháp điều trị khác. Phẫu thuật thoái hóa cột sống giúp giảm các cơn đau, tăng chất lượng cuộc sống, đặc biệt giúp cải thiện đời sống tình dục.

Phẫu thuật thoái hóa cột sống giúp cải thiện đời sống tình dục

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California, San Francisco (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu trong vòng 4 năm từ 2012 – 2016 để chứng minh rằng, phẫu thuật thoái hóa cột sống có thể cải thiện đời sống tình dục của bệnh nhân. Kết quả được công bố vào ngày 15/11/2016 trên tạp chí Spine (Mỹ).

Nghiên cứu được tiến hành trên 825 bệnh nhân bị bệnh thoái hóa cột sống. Trong số đó, 531 người đã trải qua một số phẫu thuật, trong khi 294 người được điều trị không phẫu thuật. Trước khi điều trị, 55% bệnh nhân cho biết tình trạng đau lưng ảnh hưởng lớn đến đời sống tình dục của họ. Ba tháng sau khi điều trị, khoảng 80% bệnh nhân phẫu thuật đã cải thiện tình trạng đau lưng và đời sống tình dục so với 60% bệnh nhân không phẫu thuật. Sự cải thiện này ở các bệnh nhân phẫu thuật thoái hóa cột sống kéo dài qua bốn năm theo dõi.

Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Shane Burch, từ Đại học California, San Francisco (Mỹ) – Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Động lực đằng sau nghiên cứu của chúng tôi là tìm hiểu phương pháp phẫu thuật cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, đặc biệt là đời sống tình dục như thế nào”.

Đau lưng, thoái hóa cột sống ảnh hưởng lớn đến đời sống tình dục (Ảnh minh họa)

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, các bác sĩ phẫu thuật và chăm sóc những người bị đau lưng, thoái hóa cột sống nên lưu ý và thảo luận về tác động của đau lưng đối với hoạt động tình dục.

Phẫu thuật là giải pháp cuối cùng cho bệnh nhân thoái hóa cột sống bởi những rủi ro nghiêm trọng mà người bệnh có thể gặp phải, bao gồm: Nhiễm trùng vết mổ, tổn thương mô ở khu vực phẫu thuật, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, chi phí phẫu thuật cao, vượt quá khả năng tài chính của nhiều gia đình, cùng nguy cơ tái phát bệnh rất cao. Chính vì thế, người bệnh đau lưng, thoái hóa cột sống nên cân nhắc sử dụng các biện pháp thay thế, vừa an toàn, hiệu quả, vừa tránh được những điều không mong muốn khi phẫu thuật.

Thoát khỏi đau lưng, thoái hóa cột sống, cải thiện chất lượng “cuộc yêu” đơn giản chỉ nhờ thảo dược

Hôn nhân mà thiếu đi chất “xúc tác” tình dục thì rất dễ rạn nứt, đổ vỡ. Do đó, khi bị đau lưng, thoái hóa cột sống, người bệnh có thể gặp phải những trục trặc, “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” trong đời sống vợ chồng. Phẫu thuật là phương pháp bất đắc dĩ được bác sĩ chỉ định cho người bệnh. Do đó, trước khi nghĩ đến phương pháp này, người bệnh có thể áp dụng thêm cách điều trị bệnh hiệu quả từ sản phẩm thảo dược thiên nhiên, an toàn, lành tính, không tác dụng phụ. Tiêu biểu là thực phẩm chức năng thành phần từ dầu vẹm xanh, có hoạt tính sinh học cao, kết hợp với các vị thuốc khác như: Nhũ hương, thiên niên kiện, vitamin, glycin... giúp giảm đau lưng, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm và nuôi dưỡng xương khớp luôn chắc khỏe. Sản phẩm có thể dùng cho mọi lứa tuổi mà không gây tác dụng phụ.

Sản phẩm chứa dầu vẹm xanh giúp cải thiện tình trạng đau lưng một cách hiệu quả, an toàn

Nhiều bệnh nhân đau lưng do thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm rất nặng, tưởng chừng bị liệt. Nhưng từ khi sử dụng sản phẩm từ dầu vẹm xanh, các triệu chứng đã thuyên giảm, bệnh đã khỏi 80% chỉ sau 4 tháng. Tiêu biểu là trường hợp của chị La Thị Oanh (sinh năm 1978) ở tổ 7 ấp 7 Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cùng xem chia sẻ về hành trình thoát khỏi bệnh của chị TẠI ĐÂY.

Đừng để đau lưng, thoái hóa cột sống phá vỡ hạnh phúc gia đình bạn. Hãy áp dụng một chế độ sống khoa học, kết hợp tập thể dục thể thao thường xuyên, ăn uống điều độ, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Bên cạnh đó, bạn đừng quên sử dụng sản phẩm có thành phần chính là dầu vẹm xanh mỗi ngày.