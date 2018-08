Nhập viện trong tình trạng đau dạ dày cấp chỉ vì quá ham mê bóng đá

Giống như nhiều người bạn của mình, anh Đoan ham mê bóng đá, anh không bỏ lỡ bất cứ trận đấu bóng hay nào. Và thực tế là anh thường xuyên ăn tối không đúng giờ, sử dụng cà phê hay các chất kích thích để thức thâu đêm suốt sáng.

Là nhân viên quản lý kho vận của một công ty phân phối lớn. Dù công việc có bận rộn đến mấy nhưng anh luôn cố sắp xếp thời gian để xem các trận bóng hay, thỏa mãn niềm đam mê của mình. Nhất là vào các mùa giải, khi đó niềm vui duy nhất của anh chỉ có bóng đá! Và hậu quả là đã nhiều lần, anh phải vào viện cấp cứu khẩn cấp vì cơn đau dạ dày hành hạ.

"Bóng đá là môm thể thao vua. Đó cũng là lý do rất nhiều người như tôi có đam mê xem môn thi đấu này. Đặc biệt, vào các mùa giải như Giải Ngoại hàng Anh có nhiều trận bóng đáng xem và tôi không muốn bỏ qua bất kì trận nào. Do chênh lệch múi giờ nên có những trận bắt đầu từ 3 giờ sáng, tôi vẫn quyết thức xuyên đêm để xem. Không ngờ rằng, sức khỏe lại đi xuống nhanh như vậy. Chỉ sau 1 tuần thức đêm liên tục xem bóng đá thôi mà tôi đã có những triệu chứng như: đau bụng cồn cào, bỏng rát, ợ chua, rất khó chịu nên phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ kết luận tôi bị viêm xung huyết dạ dày do căng thẳng thần kinh kéo dài” – anh Đoan chia sẻ

Anh Đoan và bạn bè thường xuyên theo dõi các trận bóng thâu đêm

Người ta vẫn thường nói: Đàn ông – yêu bóng đá, ngủ bóng đá! - Quả là không sai. Rất nhiều đấng mày râu cũng thường xuyên gặp phải những cơn đau dạ dày cấp vì tình yêu bóng đá quá đà. Trong đó, ít người để ý rằng, chính những thói quen tưởng chừng không gây ảnh hưởng như: thức đêm, uống rượu bia, cà phê … thường xuyên lại chính là một trong những tác nhân chủ yếu góp phần tạo nên những cơn đau dạ dày đến bất chợt. Và để có thể sống trọn với tình yêu bóng đá, điều cần làm là phải tìm cách bảo vệ dạ dày của mình trước tiên.

Đã có bạn đồng hành qua mỗi trận bóng hay…

Từ khi biết rõ nguyên nhân dẫn đến những cơn đau dạ dày cấp, anh Đoan đã áp dụng nhiều biện pháp mong bệnh nhanh khỏi nhưng bệnh cứ đỡ được vài hôm, dứt thuốc thì cơn đau dạ dày rất dễ tái phát khiến anh nản lòng.

Ngoài việc đi khám định kỳ, tuân thủ chặt chẽ phác đồ điều trị của bác sĩ, anh Đoan cũng tạo lập cho mình một lối sống phù hợp hơn, giảm tình trạng thức xuyên đêm và ăn uống không điều độ dù vẫn theo dõi các các trận bóng hay, những mùa giải lớn.

Cũng thật bất ngờ khi một hôm, có đồng nghiệp giới thiệu cho anh sản phẩm hỗ trợ cắt cơn đau dạ dày nhanh tên là CumarGold Fast. Tin tưởng đồng nghiệp, lại đúng lúc đang bị đau nên anh Đoan quyết định mua về dùng thử.

Anh Đoan đã tìm được phương pháp cắt cơn đau dạ dày nhanh

“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ mua CumarGold Fast để uống thử xem chứ không hy vọng nhiều. Nhưng không ngờ, sau 2 tuần sử dụng, mỗi ngày uống 4 viên chia làm 2 lần, các triệu chứng đã thuyên giảm đáng kể. Tôi không còn đau bụng bỏng rát, cồn cào, ợ hơi, buồn nôn, ăn uống cũng ngon miệng hơn. Dùng sản phẩm này được hơn 1 tháng là tôi có thể thoải mái xem bóng đá mà không lo cơn đau dạ dày đến bất ngờ. Đối với tôi, CumarGold Fast giống như một người bạn đồng hành trong cuộc sống, giúp tôi tiếp tục chinh phục các mùa giải bóng đá lớn…” - Anh Đoan vui mừng chia sẻ.

CumarGold Fast là thế hệ mới nhất của CumarGold, được bổ sung thêm bộ đôi tinh chất quý DGLE và Aloe vera nhập khẩu từ Pháp, giúp GIẢM NGAY CƠN ĐAU CHỈ SAU 2 giờ. Nhờ khả năng tạo lớp màng bao vết loét, đồng thời ức chế tiết và trung hòa acid dịch vị dư thừa, DGLE cùng Aloe vera sẽ giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau thượng vị khó chịu một cách nhanh chóng

Bộ 3 tinh chất Nano Curcumin, DGLE và Aloe vera này hiệp đồng tác dụng mang lại hiệu quả toàn diện khi đảm bảo cả 3 nguyên tắc giảm yếu tố tấn công bằng cách ức chế vi khuẩn HP, giảm tiết acid dịch vụ, tăng yếu tố bảo vệ nhờ tăng tiết dịch nhầy mucin, bảo vệ niêm mạc dạ dày và phục hồi nhanh tổn thương do khả năng chống viêm và làm lành vết loét.

“Dĩ nhiên, ngoài việc điều chỉnh lại lối sống và kiên trì sử dụng CumarGold Fast đã giúp tôi đạt được cả 3 mục tiêu chống chọi với những cơn đau dạ dày: giảm nhanh các triệu chứng, ngăn ngừa tái phát, biến chứng và phải an toàn khi dùng lâu dài… Đúng là sẽ chẳng có gì vui mừng hơn khi vẫn được trải nghiệm các trận bóng hay mà không còn bị cơn đau dạy dày cấp hành hạ như trước nữa” - Anh Đoan cho biết.

