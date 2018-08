Để tết không phải nhập viện vì đau dạ dày

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 10:00 AM (GMT+7)

Bệnh về dạ dày Sự kiện:

Thức khuya, ăn uống vội vàng, ăn không đúng giờ giấc, gặp đâu ăn đó, ăn quá no hoặc để cơ thể bị đói quá lâu, ăn đêm, đồ ăn chiên xào nhiều dầu mỡ.. là những thói quen thường thấy của người dân Việt Nam trong dịp Tết nguyên đán.

Bên cạnh đó nền nhiệt thấp, mưa phùn ẩm, chế độ ăn uống, sinh hoạt “thả phanh” là nguyên nhân khởi phát một số bệnh như viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày , rối loạn tiêu hóa…. làm cho nhiều người không có được niềm vui trọn vẹn

Bác Nguyễn Văn D (58 tuổi) Cán bộ cục thuế về hưu ở Hà Nội đã phải nhập viện ngay ngày đầu năm mới, chia sẻ: “Mồng 1 Tết, cả nhà sum họp ăn bữa cơm gia đình. Vì con cháu ở xa lâu ngày mới về nên tôi thả ga uống bia rượu mặc dù biết dạ dày của mình không cho phép. Đúng đêm hôm đó, tôi bị đau bụng dữ dội, nôn ra máu nên phải đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán là do xuất huyết tiêu hóa. Bởi chỉ đơn giản tôi nghĩ căn bệnh đau dạ dày 20 năm rồi của tôi không thể tái phát nhanh như thế. Vậy là cả nhà vì thế mà phải ăn Tết cùng tôi trong bệnh viện”.

Vậy làm gì để đau dạ dày không còn là nỗi ám ảnh ngày Tết

Để đón Tết vui khỏe, mỗi người cần lựa chọn thực phẩm an toàn, uống rượu bia hợp lý và sử dụng thêm các sản phẩm có tác dụng bảo vệ dạ dày, phòng tránh viêm loét

- Chúng ta vẫn nên có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, đúng giờ và thành bữa để dạ dày có lúc nghỉ ngơi.

- Nên hạn chế các thức ăn chiên, xào khó tiêu, nhiều gia vị, dưa, cà, hành muối, các quả chua, chuối tiêu.

- Tránh các chất kích thích, hạn chế rượu, bia, thuốc lá, trà đặc, cà phê.

- Nếu bắt buộc phải uống rượu bia thì nên ăn trước khi uống sẽ có tác dụng phân giải một phần lượng cồn trong rượu, bảo vệ gan, dạ dày... tránh bị ngộ độc khi uống rượu.

- Không nên uống rượu và nước ngọt cùng lúc, thức uống này sẽ lan khắp cơ thể và sản sinh một lượng lớn khí CO2 làm tổn hại đến gan, thận, quá trình tiêu hóa và làm huyết áp mất ổn định.

- Tránh ăn những thức ăn có mảnh sắc, dai cứng như xương băm, sụn, tôm, cua, cá rán...

- Tránh ăn quá nóng, quá lạnh, hay quá no vì ăn nóng quá làm niêm mạc dạ dày xung huyết, lạnh quá làm dạ dày co bóp mạnh hơn dễ gây đau, có khi chảy máu, quá no lại làm dạ dày căng to, co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn tiêu hoá thức ăn.

- Sinh hoạt điều độ, không thức quá khuya, không vui chơi quá độ để ảnh hưởng đến sức khoẻ, chú ý phòng chống lạnh tốt, mặc đủ ấm, ngủ ấm, không để cơ thể bị nhiễm lạnh.

Bình Vị Nam Phương giải pháp đồng bộ 3 tác dụng giúp thoát khỏi viêm loét dạ dày – tá tràng, không lo tái phát

Giúp giảm các triệu chứng viêm loét dạ dày, hành tá tràng, đau dạ dày do thừa dịch vị, ợ chua, ợ hơi, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa... Sử dụng hỗ trợ điều trị cho người bị bệnh liên quan đến dạ dày, tá tràng. Với các thành phần từ các thảo dược thiên nhiên: Curcumin, Mai mực (ô tặc cốt); Bình vôi, Natri hydro Carbonat, cam thảo,... Sản phẩm được đóng hộp, dạng viên rất dễ dàng sử dụng.

3 tác dụng ưu việt hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dạ dày – tá tràng:

- Loại bỏ nguyên nhân gây bệnh:

+ Dùng natri hydro carbonat trung hòa acid dịch vị,

+ Phèn chua khi gặp nước tạo ra kết tủa dạng keo bao niêm mạc dạ dày, ngừa ion H+ tấn công viết loét, curcumin cũng tạo lớp màng nhầy phủ kín bề mặt vết loét giúp nhanh lành

+Bình vôi để giảm Stress, ổn định giấc ngủ.

+ Curcumin chống viêm, ức chế vi khẩn HP.

- Giảm biểu hiện triệu chứng của bệnh: Natri hydro carbonat, Mai mực giảm các triệu chứng đau rát, ợ hơi, ợ chua do thừa dịch chua, Bình vôi hỗ trợ giảm đau.

- Phòng ngừa, nâng cao chức năng điều hòa cơ thể: Curcumin nâng cao chức năng gan, thận và dạ dày… chống oxy hóa, phòng ung thư.cung cấp nguyên liệu cho quá trình tổng hợp, tái tạo lại TB niêm mạc dạ dày giúp dạ dày khỏe mạnh hơn

Nghiên cứu kết quả người dùng Bình Vị Nam Phương cho thấy : sau khi uống 1 hộp, 90% người bệnh cho biết các triệu chứng đau, nóng rát, ợ chua đầy hơi hầu như không thấy xuất hiện. Đặc biệt trong đó có 95% người bệnh sau 1 năm ko thấy đau trở lại

>>> Để được tư vấn thêm về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và sản phẩm Bình vị Nam Phương,ban có thể gọi điện đến tổng đài: 1900.58.58.16 – 0962.625. 569 – 0913.968.932 để được các chuyên gia, dược sĩ thêm về bệnh viêm loét dạ dày tá tràng nhé!

>>> Website: http://binhvinamphuong.com/

Lưu ý:

* Trong quá trình sử dụng sản phẩm: Người bệnh nên kiêng rượu bia, các chất kích thích, đồ cay nóng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, để sản phẩm phát huy tối đa tác dụng.

* Hiệu quả của sản phẩm có thể khác nhau, tùy theo tình trạng, thể chất và chế độ sinh hoạt của mỗi người

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh