Để đau dạ dày không hỏi thăm ngày Tết cần có bí quyết phòng thân

Thứ Ba, ngày 13/02/2018 00:00 AM (GMT+7)

Bệnh về dạ dày Sự kiện:

Tết đến, mang theo niềm vui đoàn tụ, nhưng cũng là nguyên nhân khởi phát nhiều bệnh về đường tiêu hóa. Nền nhiệt thấp, mưa phùn ẩm, chế độ ăn uống, sinh hoạt “thả phanh”, và quan niệm: “Xuân về không rượu chẳng có Xuân” làm cho nhiều người không có được niềm vui trọn vẹn khi bị đau dạ dày hành hạ.

Đón năm mới trong bệnh viện vì đau dạ dày

Sau khi liên hoan tất niên với mấy người bạn thân, anh Trịnh Hoàng Chung bị đau bụng dữ dội ở vùng thượng vị. Cơn đau kéo dài không dứt nên anh Chung phải nhập viện cấp cứu. Sau khi khám, nội soi, bác sĩ kết luận anh bị xuất huyết dạ dày, phải điều trị nội trú. Thế là cả tết năm 2016, bố mẹ anh phải thay nhau túc trực tại bệnh viện.

Anh Chung cho biết: "Ngày thường tôi đi làm xa nhà, lại mấy năm trước đều phải trực không về tết, năm vừa rồi được nghỉ sớm nên rất phấn khởi. Bản thân cũng làm trong ngành y nên tôi vẫn rất cẩn thận trong ăn uống bởi vốn dĩ đã có tiền sử loét dạ dày. Chỉ có hôm tất niên ấy vui quá nên mới quá đà vài chén rượu, ai dè mất cả tết".

Tất niên từ công ty về tới xóm, ăn uống “thả ga” trong Tết có thể ảnh hưởng tới sức khỏe dạ dày

Là nhà khoa học đồng thời là người làm công tác khám bệnh trực tiếp cho bệnh nhân, một chuyên gia cho biết cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân vội vã nhập viện ngay đầu năm mới chỉ vì đau dạ dày: “Dịp tết bệnh dạ dày thường trở nặng hơn, có nhiều người đã chữa khỏi rồi nhưng lại tái phát do chế độ ăn uống, sinh hoạt của mọi người thường bị đảo lộn bởi các cuộc gặp gỡ, tụ tập nhiều, ăn uống thái quá.

Rượu, chè đặc, thuốc lá, cà phê... ức chế sự tạo thành chất nhày, đồng thời kích thích tiết ra nhiều axit dịch vị, làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày. Nhiều người bình thường ăn kiêng, nhưng đến tết lại có tâm lý “thả phanh”, gặp đâu ăn đó, tiện gì ăn nấy, nên những bệnh cũ thường tái phát, nhất là những ngày tết trời thường lạnh...làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày”.

Tết sum vầy không lo đau dạ dày nhờ CumarGold

Cũng theo chuyên gia này, muốn đảm bảo sức khỏe để vui tết trọn vẹn, mỗi người cần tự có ý thức chủ động điều chỉnh bản thân, đừng bắt cơ thể chúng ta “phải ăn, phải uống” quá nhiều.

Quan trọng nhất, cần nhớ rằng, dù vui xuân, chúng ta vẫn hải có chế độ ăn uống, khoa học, đúng giờ và thành bữa để dạ dày có lúc nghỉ ngơi.

Nên ăn đồ ăn mềm, hạn chế đồ xào, rán, khó tiêu, nhiều gia vị, dưa cà, hành muối

Tránh uống rượu, bia, cafe và ăn các chất chua, cay, dai, cứng,

Tránh ăn quá nóng, quá lạnh hay quá no. Ăn quá nóng làm niêm mạc dạ dày xung huyết, lạnh quá lại làm dạ dày co bóp mạnh hơn dễ gây đau, xuất huyết, còn quá no sẽ làm dạ dày căng to, co bóp yếu, ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn, tiêu hóa thức ăn.

Sinh hoạt điều độ, không thức quá khuya, vui chơi quá độ, mặc ấm để cơ thể không bị nhiễm lạnh.

Bên cạnh đó, để phòng ngừa những cơn đau dạ dày bất chợt, nhiều gia đình thường dự trữ sẵn trong nhà thuốc giảm đau nhanh. Song theo các chuyên gia, những loại thuốc này thường chỉ hết triệu chứng tức thời chứ khó làm lành vết loét và các tổn thương xung huyết.

Để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề này, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu ra Nano Curcumin, chuyển giao công nghệ bào chế và sản xuất dưới dạng viên nang mềm CumarGold, giúp tăng khả năng hấp thụ, phát huy tối đa tác dụng của tinh chất nghệ vàng Curcumin.

Nano Curcumin có tác dụng chống viêm mạnh, ức chế sự phát triển của 65 chủng vi khuẩn HP, tăng tiết chất nhầy mucin để tái tạo và bảo vệ niêm mạc dạ dày, mang lại hiệu quả vượt trội so với tinh nghệ thường.

Quan trọng hơn hết do khả năng tiêu diệt mạnh các gốc tự do, Nano Curcumin giúp ngăn ngừa tiến triển thành ung thư dạ dày, ung thư gan ở các bệnh nhân viêm loét dạ dày, xơ gan mạn tính. Tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư của CumarGold đã được nghiên cứu đánh giá tại Trung tâm Ung thư thực nghiệm, Đại học Quốc gia HN.

Chỉ cần uống 4 viên CumarGold mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ dạ dày an toàn trong dịp Tết.

Sau 4 năm CumarGold đã mang lại sức khỏe, niềm vui cho hàng triệu bệnh nhân viêm loét dạ dày và liên tục được vinh danh Top 10 "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng" do Hội Người tiêu dùng bình chọn.

Để được tư vấn thêm, độc giả vui lòng gọi Tổng đài miễn cước 1800.1796 hoặc truy cập website cumargold.vn

Tham khảo Hệ thống nhà thuốc bán CumarGold Fast TẠI ĐÂY

Hoặc Đặt mua Online ngay TẠI ĐÂY

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh