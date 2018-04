Cốm chùm ngây Moringa: Giải pháp tăng tiết sữa hoàn toàn từ tự nhiên

Cốm chùm ngây Moringa: Giải pháp tăng tiết sữa hoàn toàn từ tự nhiên

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Chùm ngây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bên cạnh đó, đối với phụ nữ sau sinh, chùm ngây còn giúp tăng Prolactin – chìa khóa tạo sữa trong cơ thể mẹ.

Theo điều tra mới nhất của viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ trẻ được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời chỉ đạt 19,4% (trong khi ở Mỹ là 49% và Nhật là 60%). Nhiều mẹ mất sữa, ít sữa rất muốn có sữa cho con bú, nhưng lại sợ nếu dùng các thuốc tăng tiết sữa thì sẽ ảnh hưởng đến dinh dưỡng và sức khỏe của con. Hiểu được điều đó, hiện nay đã có một sản phẩm giúp mẹ tăng tiết sữa, bổ sung dưỡng chất cho mẹ mà lại hoàn toàn từ tự nhiên.

Nhiều mẹ ắt hẳn đã biết về cây chùm ngây, một loài cây được mệnh danh là “siêu thực phẩm của thế kỉ 21”. Hàm lượng dinh dưỡng trong chùm ngây rất cao, có thể kể đến như hàm lượng vitamin C trong chùm ngây cao gấp 7 lần cam; hàm lượng vitamin A cao gấp 10 lần so với cà rốt; Can xi cao gấp 14 lần so với sữa, cao gấp 9 lần so với sữa chua; kali cao gấp 9 lần so với chuối và sắt cao gấp 25 lần so với rau chân vịt…

Cây chùm ngây

Chùm ngây cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bên cạnh đó, đối với phụ nữ sau sinh, chùm ngây còn giúp tăng Prolactin – chìa khóa tạo sữa trong cơ thể mẹ. Chưa kể đến các chất dinh dưỡng trong chùm ngây hoàn toàn tự nhiên, lành tính, an toàn cho bà mẹ đang cho con bú. Chính vì vậy, một sản phẩm từ chùm ngây dành riêng cho phụ nữ sau sinh giúp tăng tiết sữa, bổ sung dưỡng chất đã ra đời.

Cốm chùm ngây Moringa – sản phẩm giúp mẹ tăng tiết sữa, kháng khuẩn và bổ máu

Cốm Moringa là sản phẩm tinh túy nhất được chiết xuất từ lá chùm ngây, nhưng vẫn đảm bảo giữ lại toàn vẹn những dưỡng chất quý giá với hàm lượng cao các chất từ tự nhiên, giúp bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức khỏe cho mẹ sau sinh để hồi sức, tăng lượng tiết sữa.

Kết quả đánh giá lâm sàng cho thấy Nồng độ Prolactin sau 2 ngày sử dụng bột lá Moringa (chùm ngây) cao hơn gấp 1.54 lần so với nhóm các mẹ không sử dụng. Đến tháng thứ 4, nhóm các mẹ sử dụng bột lá Moringa có nồng độ Prolactin cao gấp 5.8 lần so với các mẹ không được sử dụng.

Các bé được mẹ sử dụng bột lá Moringa cho bú có cân nặng cao gấp 1.3 lần so với nhóm các mẹ không được sử dụng bột lá Moringa. Tình trạng thiếu sữa của mẹ sẽ được cải thiện chỉ sau tuần đầu sử dụng.

Kết quả đánh giá lâm sàng cốm chùm ngây Moringa

Cốm lợi sữa Moringa còn giúp tái tạo tế bào, tăng cường sức đề kháng, giúp bảo vệ cơ thể mẹ và chống lại sự tấn công của vi khuẩn, nâng cao khả năng chống lại virus, tăng cường chức năng của tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch.

Hàm lượng sắt cao trong chùm ngây giúp mẹ tái tạo máu và tăng lượng sắt trong sữa mẹ, từ đó cải thiện tình trạng thiếu máu ở mẹ và bổ sung sắt cho bé.

