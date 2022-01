WHO: Đại dịch COVID-19 sắp kết thúc ở châu Âu

Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Kluge dự báo rằng tình hình đại dịch COVID-19 ở châu Âu có thể sắp kết thúc nhưng sẽ có phần mạnh hơn vào cuối năm.

Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge hôm 23-1 đã tuyên bố rằng sau sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, cuối cùng đại dịch COVID-19 cũng đã có thể kết thúc ở châu Âu.

“Thật là hợp lý khi khu vực này đang tiến gần đến sự kết thúc của đại dịch” - ông Kluge nói.

Theo ông, châu Âu sẽ có một “khoảng thời gian yên tĩnh” sau Omicron, song vẫn cảnh báo người dân nên đề phòng trước khả năng xuất hiện thêm đột biến mới.

“Chúng tôi dự đoán châu Âu sẽ có một khoảng thời gian bình yên trước khi COVID-19 có thể quay trở lại vào cuối năm, nhưng không nhất thiết là đợt bùng phát dịch lớn” - Giám đốc WHO khu vực châu Âu nhận định.

Ông Kluge cho biết mức độ “miễn dịch toàn cầu” ở châu Âu có thể đạt được trong khoảng thời gian vài tuần hoặc vài tháng tới do sự kết hợp giữa số lượng người nhiễm hiện tại tương đối cao cùng việc tiếp tục tiêm vaccine và tính chất “suy giảm theo mùa” của dịch khi mùa xuân sắp tới ở Bắc bán cầu.

Giống như nhiều nơi khác trên thế giới, khu vực châu Âu của WHO, bao gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm Omicron kể từ khi biến thể này được phát hiện lần đầu hồi tháng 11.

Theo các quan chức y tế, trong tuần kết thúc vào ngày 18-1, tỷ lệ số ca nhiễm mới mang biến thể Omicron đã tăng hơn gấp đôi, từ 6,3% lên 15%.

Ông Kluge cho rằng với sự bùng nổ của số ca bệnh, vấn đề hiện nay là “giảm thiểu sự xáo trộn và bảo vệ những người dễ bị tổn thương”, cũng như không còn chỉ tập trung vào việc giảm lây truyền.

Vào đầu tháng này, WHO cho biết hơn một nửa dân số châu Âu đều có thể đã dương tính với biến thể mới chỉ sau vài tháng qua, mô tả sự lây lan của Omicron như một “làn sóng thủy triều mới từ tây sang đông”.

Trước đó, Tổng Giám đốc WHO, TS Tedros Adhanom Ghebreyesus đã nói rõ rằng đại dịch “chưa thể kết thúc”.

Phát biểu vào tuần trước, ông Tedros cho biết Omicron đã làm tăng 18 triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu chỉ trong vòng bảy ngày, với nhiều quốc gia châu Âu chứng kiến sự gia tăng đáng kể về số ca mắc mới.

“Đừng nhầm lẫn, biến thể Omicron vẫn đang gây ra những ca nhập viện và tử vong, thậm chí những trường hợp nhiễm ít nghiêm trọng hơn vẫn có thể khiến các cơ sở y tế bị quá tải” - ông Tedros nhấn mạnh.

