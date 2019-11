Vụ 39 thi thể ở Anh: Chính phủ Anh lo mọi chi phí đưa thi thể về Việt Nam là tin đồn mạng

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 18:00 PM (GMT+7)

Sau khi có xác nhận 39 thi thể ở Anh là công dân Việt Nam, điều mà thân nhân các nạn nhân quan tâm nhất lúc này là việc đưa thi thể người thân về quê. Tuy nhiên, giữa lúc Việt Nam và Anh đang nỗ lực phối hợp để giải quyết, có nhiều thông tin không chính xác về việc này xuất hiện trên mạng xã hội.

Sau khi xác nhận 39 thi thể trên xe container ở Anh là công dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam và Anh đang phối hợp nhanh chóng để giải quyết vụ việc

Tờ Guardian của Anh hôm 12/11 đưa tin, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh - nơi có 10 nạn nhân trong số 39 thi thể, cho biết chính quyền địa phương đã tới thăm, động viên và trao đổi với gia đình các nạn nhân về việc nhận tro cốt người thân thay vì thi thể do việc đưa thi thể từ Anh về Việt Nam rất khó khăn.

Tuy nhiên, theo ông Cường, "một số thông tin sai lệch, không chính thức trên mạng nói rằng chính phủ Anh sẽ lo toàn bộ chi phí đưa các thi thể về Việt Nam" khiến người thân của các nạn nhân vô cùng hoang mang.

Đã có 7 gia đình ký nhận vào đơn đồng ý nhận tro cốt của người thân nhưng sau đó một số đã rút lại đơn.

"Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đưa thi thể các nạn nhân về nước", tờ Guardian dẫn lời ông Cường cho hay.

Dòng tin nhắn được cho là của Phạm Thị Trà My gửi cho mẹ

Trong khi đó, gia đình của Phạm Thị Trà My, cô gái với dòng tin nhắn cuối cùng gửi cho mẹ nói rằng "con chết vì không thở được", nói rằng họ không biết làm thế nào để đưa thi thể cô gái 26 tuổi về nước. Phạm Mạnh Cường, em trai Trà My, cho biết gia đình mong muốn nhận được thi thể người thân thay vì tro cốt. "Gia đình mong muốn đưa được thi thể chị gái tôi về nhà vì mọi người đều muốn nhìn thấy chị lần cuối", em trai Trà My nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cũng bác bỏ với báo chí về thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình các nạn nhân trong vụ 39 người Việt chết ở Anh muốn đưa thi thể về nước phải ký vào đơn đồng ý chịu một phần chi phí.

"Chính quyền địa phương chỉ đến gia đình các nạn nhân vận động họ kí vào bản cam kết đồng ý để đưa tro cốt về, không có chuyện vận động gia đình hỗ trợ một phần chi phí để đưa thi thể các nạn nhân về”, ông Cường cho hay.

Tối hôm 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật xác nhận 39 người chết là công dân Việt Nam. Theo công bố của Bộ Công an Việt Nam, 39 công dân Việt Nam thiệt mạng tại Essex (Anh) có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

