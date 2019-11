Vụ 39 người chết ở Anh: Cảnh sát Essex công bố tuổi, trẻ nhất mới 15

Thứ Bảy, ngày 09/11/2019 10:00 AM (GMT+7)

2 nạn nhân nhỏ nhất mới 15 tuổi là Đinh Đình Bình, quê Hải Phòng và Nguyễn Huy Hùng, quê Hà Tĩnh.

39 công dân chết trong xe container ở Anh Sự kiện:

Chiếc xe tải có 39 người Việt Nam thiệt mạng phát hiện hôm 23/10/2019

Lúc 13h29 chiều 8/11/2019 (tức 20h29 tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Cảnh sát Essex đã công bố tên, tuổi, quê quán của 39 nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc phát hiện hôm 23/10 tại Hạt Essex. Theo đó, danh tính các nạn nhân trùng khớp với tên, quê quán của những người chết đã được Bộ Công An Việt Nam xác nhận.

Danh sách do cảnh sát Essex công bố cho thấy, nạn nhân nhiều tuổi nhất là ông Lê Trọng Thành (tên chính xác theo Bộ Công An Việt Nam là Lê Ngọc Thành) 44 tuổi, quê ở Diễn Châu, Nghệ An; 2 nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 15 là Đinh Đình Bình, quê Hải Phòng và Nguyễn Huy Hùng, quê Hà Tĩnh.

Thông báo của Cảnh sát Essex viết:

"Chúng tôi có thể công bố chi tiết của 39 người chết được tìm thấy trong một container được vận chuyển từ Zeebrugge ở Bỉ đến Essex ở Anh.

Nhận dạng chính thức đã được thành lập thông qua một Ủy ban nhận dạng, được giám sát bởi Nữ điều tra viên cấp cao Hạt Essex, bà Caroline Beasley-Murray.

Viên chức cao cấp phụ trách tổng thể cuộc điều tra Trợ lý trưởng Constable Tim Smith nói:

Đây là một quá trình cực kỳ quan trọng và nhóm của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để đưa ra câu trả lời cho những gia đình trước đó đã lo lắng, sợ rằng người thân của họ có thể nằm trong số những người có hành trình bi thảm kết thúc ở bờ biển của chúng tôi.

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xác định nạn nhân, giữ gìn phẩm giá của những người đã chết và hỗ trợ cho gia đình họ.

Vẫn rất quan trọng đối với chúng tôi trong việc đảm bảo rằng một người thân của mỗi nạn nhân đã được thông báo và họ đã có thời gian để tiếp thu tin tức bi thảm này trước khi chúng tôi công khai xác nhận danh tính những người thân yêu của họ.

Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan tội phạm quốc gia, Văn phòng nước ngoài và Khối thịnh vượng chung, Cơ quan chức năng của Việt Nam để xác định và tìm ra gia đình của họ.

Nữ điều tra viên cấp cao của bà, bà Caroline Beasley-Murray nói:

Tôi có thể nhân cơ hội này để gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình nạn nhân vào thời điểm khó khăn không thể tưởng tượng nổi này.

Chúng tôi có thể xác nhận việc đã liên lạc với chính quyền Việt Nam rằng những người đã chết gồm:

1. Phạm Thị Trà My, nữ 26 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

2. Nguyễn Đình Lượng, nam 20 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

3. Nguyễn Huy Phong, nam 35 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

4. Võ Nhân Du, nam 19 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

5. Trần Mạnh Hùng, nam 37 tuổi đến từ Hà Tĩnh

6. Trần Khánh Thọ, nam 18 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

7. Võ Văn Linh, nam 25 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

8. Nguyễn Văn Nhân, nam 33 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

9. Bùi Phan Thắng, nam 37 tuổi, đến từ Hà Tĩnh

10. Nguyễn Huy Hùng, nam, 15 tuổi đến từ Hà Tĩnh

11. Trần Thị Thơ, nữ 21 tuổi, đến từ Nghệ An

12. Bùi Thị Nhung, nữ 19 tuổi, đến từ Nghệ An

13. Võ Ngọc Nam, nam 28 tuổi, đến từ Nghệ An

14. Nguyễn Đình Tú, nam 26 tuổi, đến từ Nghệ An

15. Lê Văn Hà, nam 30 tuổi, đến từ Nghệ An

16.Trần Thị Ngọc, nữ 19 tuổi đến từ Nghệ An

17. Nguyễn Văn Hùng, nam 33 tuổi, đến từ Nghệ An

18. Hoàng Văn Tiếp, nam 18 tuổi, đến từ Nghệ An

19. Cao Tiến Dũng, nam 37 tuổi, đến từ Nghệ An

20. Cao Huy Thành, nam 37 tuổi, đến từ Nghệ An

21. Trần Thị Mai Nhung, nữ 18 tuổi, đến từ Nghệ An

22. Nguyễn Minh Quang, nam 20 tuổi, đến từ Nghệ An

23. Lê Trọng Thành (tên chính xác là Lê Ngọc Thành), nam 44 tuổi đến từ Diễn Châu, Nghệ An

24. Phạm Thị Ngọc Oanh, nữ 28 tuổi, đến từ Nghệ An

25. Hoàng Văn Hợi, nam 24 tuổi, đến từ Nghệ An

26. Nguyễn Thọ Tuân, nam 25 tuổi, đến từ Nghệ An

27. Đặng Hữu Tuyên, nam 22 tuổi, đến từ Nghệ An

28. Nguyễn Trọng Thái, nam 26 tuổi, đến từ Nghệ An

29. Nguyễn Văn Hiệp, nam 24 tuổi, đến từ Nghệ An

30. Nguyễn Thị Vân, nữ 35 tuổi, đến từ Nghệ An

31. Trần Hải Lộc, nam 35 tuổi, đến từ Nghệ An

32. Dương Minh Tuấn, nam 27 tuổi, đến từ Quảng Bình

33. Nguyễn Ngọc Hà, nam 32 tuổi, đến từ Quảng Bình

34. Nguyễn Tiến Dũng, nam 33 tuổi, đến từ Quảng, Bình

35. Phan Thị Thanh, nữ 41 tuổi, đến từ Hải Phòng

36. Nguyễn Bá Vũ Hùng, nam 34 tuổi, đến từ Thừa Thiên Huế

37. Đinh Đình Thái Quyền, nam 18 tuổi, đến từ Hải Phòng

38. Trần Ngọc Hiếu, nam 17 tuổi, đến từ Hải Dương

39. Đinh Đình Bình, nam 15 tuổi, đến từ Hải Phòng

Tham vấn đang được tiến hành liên quan đến việc hồi hương những người đã chết. Vương quốc Anh và Chính phủ Việt Nam đang làm việc cùng nhau để đạt được điều này.

Ủy ban nhận dạng

Mục đích của Ủy ban Nhận dạng là nhằm xác định xem có đủ bằng chứng để xác nhận danh tính của ai đó hay không, và được tạo thành từ một loạt các quy trình bao gồm nhưng không giới hạn khi lấy dấu vân tay, DNA, tài liệu y khoa hoặc nha khoa cũng như các dấu hiệu đặc biệt như hình xăm và sẹo.

Đó là các tiêu chí phải đáp ứng trước khi có thể đưa ra một nhận dạng chính thức.

Cảnh sát Essex nhận thức được rằng đã có nhiều thông tin được đăng tải trên phương tiện truyền thông ở Việt Nam trước đó và điều này đã được quan tâm rất nhiều, đó cũng là sự việc dễ hiểu.

Chính phủ, Cơ quan tội phạm quốc gia, lực lượng cảnh sát nước ngoài và Cảnh sát Essex đã làm việc với các cơ quan chức năng để đảm bảo rằng mọi chi tiết đã được xác minh để duy trì phẩm giá của những người đã chết và thể hiện sự tôn trọng với gia đình và bạn bè của họ." .