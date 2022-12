Vì sao chúng ta chúc "Merry Christmas" mà không phải "Happy Christmas"?

Vào các dịp sinh nhật, năm mới và các dịp lễ lớn, các nước nói tiếng Anh thường hay dùng từ "happy" trong câu chúc, chẳng hạn như Happy new year, Happy birthday.... Tuy nhiên, với lễ Giáng sinh, câu chúc "Merry Christmas" lại phổ biến hơn rất nhiều so với "Happy Christmas".

Xét về tuổi đời thì "Merry" xuất hiện trước "Happy". Riêng lời chúc "Merry Christmas” cũng đã ra đời từ cách đây nhiều thế kỷ.

Vào năm 1534, trong lá thư gửi cho một người bạn, đức giám mục John Fisher đã viết rằng: "And this our Lord God send you a merry Christmas" (Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gửi tới ông một lễ Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc).

Tới năm 1699, một đô đốc người Anh cùng viết trong tấm thiệp chúc của mình thông điệp "Merry Christmas and a Happy New Year" (Giáng sinh an lành và chúc mừng Năm mới).

Cùng với đó, sự ra đời của bài hát nổi tiếng "We Wish You a Merry Christmas" giúp cho cụm từ này trở nên phổ biển và được sử dụng rộng rãi. Và cho tới thế kỷ 16, bài hát nổi tiếng mừng Giáng sinh giúp cụm từ này được phổ biến rộng rãi hơn nữa.

Hàng trăm năm sau, cụ thể là vào năm 1843, khi công nghệ in ấn bắt đầu phát triển, người ta cũng in cụm từ "Merry Christmas" lên tấm thiệp in mừng Giáng sinh đầu tiên.

Kể từ đó, "Merry Christmas" được dùng như một câu "cửa miệng" mỗi khi muốn dành tặng nhau những lời chúc giáng sinh an lành. Chỉ duy nhất có người Anh và người Ireland vẫn dùng cách nói “Happy Christmas” bởi trong thế kỷ 19, từ "Merry" ở Anh được hiểu với nghĩa là "chếnh choáng, ngà ngà say". Và kể từ đó, người ta vẫn sử dụng câu chúc "Happy Christmas" thay vì "Merry Christmas" như phần còn lại của thế giới.

Hiện chỉ người Anh và người Ireland vẫn dùng cách nói "Happy Christmas" bởi trong thế kỷ 19, từ "Merry" ở Anh được hiểu với nghĩa là "chếnh choáng, ngà ngà say". Và kể từ đó, người ta vẫn sử dụng câu chúc "Happy Christmas" thay vì "Merry Christmas" như phần còn lại của thế giới.

Một số lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa: 1. Bringing your good wishes of happiness this Christmas and on the coming year. (Gửi đến bạn những lời chúc hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh và năm mới)

2. It seems that Christmas time is here once again, and it is time again to bring in the New Year. We wish the merriest of Christmas to you and your loved ones, and we wish you happiness and prosperity in the year ahead.

(Một mùa Giáng sinh lại về và một năm mới sắp đến. Chúng tôi gửi đến bạn và những người thân yêu lời chúc Giáng sinh lành và chúc bạn một năm mới hạnh phúc, thịnh vượng).

3. You are special, you are unique; may your Christmas be also as special and unique as you are! Merry Christmas!

(Bạn thật đặc biệt. Bạn thật tuyệt vời! Chúc Giáng sinh của bạn cũng đặc biệt và tuyệt vời như bạn vậy.)

4. Love, Peace and Joy came down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives!

(Tình Yêu, An Bình và Niềm Vui đã đến trên địa cầu trong lễ Giáng sinh để làm cho bạn hạnh phúc và hân hoan. Chúc cho niềm hạnh phúc tràn ngập cuộc đời bạn.)

5. Christmas waves a magic wand over this world, making everything softer than snowflakes and all the more beautiful. Wish you a Magical Christmas.

(Giáng sinh vẫy cây gậy thần kỳ làm cho mọi thứ mềm mại hơn cả bông tuyết rơi và đẹp hơn bao giờ hết. Chúc bạn một Giáng sinh thần kì).

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/vi-sao-chung-ta-chuc-merry-christmas-ma-khong-phai-happy-christm...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/vi-sao-chung-ta-chuc-merry-christmas-ma-khong-phai-happy-christmas-a559729.html