Vắc-xin Covid-19 của một công ty Mỹ đạt hiệu quả 94,5%

Thứ Ba, ngày 17/11/2020 07:50 AM (GMT+7)

Công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ) hôm 16-11 cho biết vắc-xin Covid-19 của họ đạt hiệu quả 94,5% trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

Đài NBC News đưa tin thông báo của Moderna mang lại hy vọng về một bước đột phá thứ hai trong nhiều tuần nữa.

Trước đó, gã khổng lồ dược phẩm Pfizer (Mỹ) tuyên bố vắc-xin Covid-19 do tập đoàn này phát triển đạt hiệu quả hơn 90% nhưng cần phải trữ lạnh sâu ở -70 độ C trở xuống.

Theo Moderna, vắc-xin của họ không yêu cầu bảo quản cực lạnh. Điều này giảm bớt lo ngại về cách phân phối vắc-xin cho hàng tỉ người trên thế giới. GS Trudie Lang, Giám đốc Mạng lưới Y tế Toàn cầu tại Trường ĐH Oxford, mô tả thông báo của Moderna "thực sự là một tin rất tốt và đáng khích lệ”.

Moderna tuyên bố vắc-xin của họ đạt hiệu quả 94,5%. Ảnh: WPSD Local 6

Moderna nói rằng thử nghiệm vắc-xin giai đoạn 3 thu hút hơn 30.000 người tham gia ở Mỹ, bao gồm những người trên 65 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao và cộng đồng người da màu. GS Lang bình luận kết quả ban đầu cho thấy vắc-xin tác dụng đối với các nhóm tuổi khác nhau và cộng đồng đa dạng.

Việc có nhiều hơn một nhà cung cấp sẽ giúp đảm bảo vắc-xin luôn có sẵn trên toàn cầu cũng như phân phối công bằng hơn. Thông báo của Moderna làm dấy hy vọng chấm dứt đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1,3 triệu người trên thế giới và gây ra tình trạng hỗn loạn kinh tế toàn cầu, đặc biệt là khi Mỹ vượt quá 11 triệu ca nhiễm và các ca bệnh tiếp tục tăng đột biến ở châu Âu.

“Tôi nghĩ đây là một bước tiến mạnh mẽ mà chúng tôi muốn hướng tới để kiểm soát sự bùng phát này” - bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nói.

Công ty Moderna cũng khẳng định vắc-xin không gây ra vấn đề nào đáng kể về an toàn và được dung nạp tốt. Vắc-xin của Moderna dự kiến duy trì ổn định ở nhiệt độ tủ lạnh tiêu chuẩn từ 2-8 độ C trong 30 ngày, tăng so với ước tính trước đó là 7 ngày.

Công ty cho biết vắc-xin có thể duy trì ổn định ở -20 độ C trong tối đa 6 tháng và ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ.

Moderna đang lên kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng vắc-xin khẩn cấp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong những tuần tới. Vào cuối năm nay, công ty sẽ có 20 triệu liều vắc-xin sẵn sàng xuất xưởng tại Mỹ và đang trên đà sản xuất 500 triệu - 1 tỉ liều trên toàn cầu vào năm 2021.

