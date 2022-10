Ukraine đối mặt mùa đông khắc nghiệt nhất lịch sử

Ukraine đang phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, nguyên nhân là tình trạng mất điện sẽ xảy ra thường xuyên, Yuri Vitrenko, người đứng đầu tập đoàn năng lượng Ukraine Naftogaz, cho biết

Các cuộc tập kích của Nga đã gây hư hại cho hệ thống điện của Ukraine.

Trả lời phỏng vấn trên báo Đức Handelsblatt, ông Vitrenko nói 40% cơ sở sản xuất điện ở Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc tập kích của Nga, theo RT.

"Đây sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử Ukraine. Chúng tôi dự báo tình trạng mất điện xảy ra thường xuyên và có vấn đề với hệ thống sưởi ấm", ông Vitrenko nói.

"Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thiếu điện", tổng giám đốc Naftogaz nói thêm. "Không có cách nào ngăn chặn 100% các vấn đề và chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ từ phương Tây".

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh Guardian vào cuối tháng 8, trước khi Nga tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông Vitrenko thừa nhận rằng, nếu không có sự hỗ trợ tài chính của phương Tây, Ukraine sẽ “thiếu khí đốt”, kéo theo tình trạng mất điện toàn hệ thống.

Tháng 9 vừa qua, tổng giám đốc Naftogaz kêu gọi người dân Ukraine tích trữ chăn và quần áo ấm, lưu ý rằng giai đoạn áp đặt các quy định về sưởi ấm năm nay sẽ bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn. Ukraine giới hạn nhiệt độ sưởi ấm tại các tòa nhà và văn phòng ở mức 17-18 độ C, thấp hơn 4 độ C so với nhiệt độ tiêu chuẩn nhằm tiết kiệm năng lượng.

Hiện tại, người dân Ukraine được khuyến cáo hạn chế sử dụng điện trong khung giờ cao điểm, từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ tối.

Nga bắt đầu tập kích tên lửa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine từ ngày 10/10 nhằm trả đũa vụ đánh bom gây hư hại cầu Crimea. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe tải. Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Nguồn: https://arttimes.vn/the-gioi/ukraine-doi-mat-mua-dong-khac-nghiet-nhat-lich-su-c14a15618.html