Úc tiếp tục "chọc giận" TQ về vấn đề Hong Kong bất chấp căng thẳng

Thứ Năm, ngày 09/07/2020 17:00 PM (GMT+7)

Úc sẽ đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và trao thị thực tạm thời, tạo điều kiện cho người Hong Kong được cư trú tại Úc sau khi Trung Quốc đại lục áp luật an ninh mới.

Thủ tướng Úc Scott Morrison. Ảnh: EPA

Tờ SCMP hôm 9/7 nhận định, động thái mới nhất của Úc về vấn đề Hong Kong có thể được các nhà hoạt động hoan nghênh nhưng nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh "nổi giận", làm gia tăng thêm căng thẳng giữa 2 nước.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 9/7 tuyên bố đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong vì luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc đã "cấu thành nên một sự thay đổi cơ bản về hoàn cảnh liên quan tới thỏa thuận dẫn độ của Úc với Hong Kong" và Canberra đã "chính thức thông báo cho Hong Kong cũng như Bắc Kinh về quyết định này".

Việc đình chỉ hiệp ước dẫn độ đồng nghĩa người Hong Kong ở Úc bị chính quyền Hong Kong cáo buộc phạm tội sẽ không bị dẫn độ về quê nhà. Trước đó, Canada và Vương quốc Anh đã có động thái tương tự.

"Người dân ở Hong Kong có thể muốn chuyển tới nơi nào đó để bắt đầu một cuộc sống mới, thể hiện các kỹ năng hay công việc kinh doanh của họ", Thủ tướng Úc nói về việc tạo điều kiện cho người dân Hong Kong cư trú tại Úc.

Ông Morrison cũng tuyên bố khoảng 10.000 người Hong Kong sử dụng thị thực sinh viên và các thị thực tạm thời khác sẽ có thể ở lại Úc sau khi Canberra thông qua luật mà những người chỉ trích cho rằng sẽ ảnh hưởng tới hình thức "một quốc gia, hai chế độ" của Hong Kong.

Morrison cho biết chính phủ Úc sẽ không mở một nguồn nhân đạo mới cho người Hong Kong hiện ở bên ngoài Úc mà thay vào đó, cung cấp các ưu đãi cho doanh nghiệp Hong Kong để họ chuyển tới Úc và xem xét đặc biệt cho người Hong Kong đủ điều kiện cho chương trình Thị thực Tài năng toàn cầu.

Tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Úc về vấn đề Hong Kong được đưa ra chỉ vài phút sau khi Canberra đưa ra lời khuyến cáo du lịch, cảnh báo các công dân nước này tại Hong Kong "có thể bị bắt giữ vì sự mơ hồ của luật an ninh mới".

Ông Morrison tuần trước cho biết chính phủ Úc đang "tích cực xem xét" các đề xuất cung cấp nơi cư trú an toàn cho người dân Hong Kong, sau quyết định của Anh về việc tạo điều kiện đón 3 triệu người Hong Kong sang cư trú.

Luật an ninh mới áp dụng với Hong Kong được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thông qua chiều 30/6. Sau đó vài giờ, chính quyền Hong Kong cũng thông qua luật an ninh mới và công bố chi tiết các điều khoản

Luật an ninh Hong Kong hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm có thể bị kết án chung thân.

