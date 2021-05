Tỷ phú nắm quyền sản xuất vaccine Covid-19 giải thích về phát ngôn gây "địa chấn" ở Ấn Độ

Thứ Ba, ngày 04/05/2021 19:00 PM (GMT+7)

CEO Viện Huyết thanh Ấn Độ, Adar Poonawalla gần đây lên tiếng giải thích về những tuyên bố của ông trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Anh, gây nên làn sóng phản đối dữ dội ở Ấn Độ.

Tỷ phú Adar Poonawalla và vợ Natasha.

Tỷ phú Adar Poonawalla là con trai người sáng lập Viện Huyết thanh Ấn Độ, Cyrus Poonawalla. Viện Huyết thanh Ấn Độ là nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới hiện nay.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Adar nói: “Tôi muốn làm rõ một số vấn đề mà có thể bị hiểu sai trong cuộc trả lời phỏng vấn của tôi với báo Anh”.

“Thứ nhất, sản xuất vaccine là quy trình đặc biệt, không thể cứ muốn tăng sản lượng ngay trong đêm là được. Chúng tôi hiểu Ấn Độ là quốc gia đông dân, việc sản xuất vaccine đáp ứng nhu cầu của người dân là điều không hề dễ dàng. Ngay cả các quốc gia hàng đầu cũng gặp khó khăn trong việc sản xuất vaccine dù có số dân ít hơn”, ông Adar nói.

“Thứ hai, chúng tôi vẫn đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Ấn Độ kể từ tháng 4 năm ngoái trong chiến lược tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Chúng tôi rất trân trọng sự hỗ trợ của chính phủ trên mọi khía cạnh”, ông Adar nói thêm.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ The Times của Anh, tỷ phú Adar nói lý do ông lên máy bay riêng rời Ấn Độ sang London, Anh, là do sức ép của chính phủ về việc phải cung cấp thêm vaccine.

Tỷ phú Adar Poonawalla đã bay sang London, Anh.

Tỷ phú Adar nhắc đến việc một số nhân vật trong chính phủ cáo buộc ông chậm trễ trong việc cung cấp vaccine, một số gọi ông là “kẻ trục lợi” vì không cung cấp vaccine Covid-19 cho chính quyền các bang với giá hợp lý.

"Tôi sẽ ở đây một thời gian dài, bởi vì tôi không muốn quay lại tình cảnh đó. Mọi thứ đều đổ lên vai tôi, nhưng tôi không thể giải quyết chuyện đó một mình được", ông nói, sau khi có mặt ở London ngay trước khi Anh cấm người Ấn Độ nhập cảnh.

Ông Adar còn để ngỏ khả năng mở nhà máy sản xuất vaccine ở quốc gia khác ngoài Ấn Độ.

Tỷ phú Adar là người được chính phủ Ấn Độ cấp phép bảo vệ theo cấp độ an ninh ở mức “Y”, nghĩa là luôn có đội ngũ 11 nhân viên an ninh theo sát, bao gồm 2 đặc nhiệm và 1 cảnh sát.

Việc ông Adar được hưởng các đặc quyền và ưu đãi từ chính phủ nhưng lại đưa ra bình luận chỉ trích, đã gây làn sóng phẫn nộ ở Ấn Độ. Một số tờ báo ví von rằng, những bình luận của Adar tạo ra cơn "địa chấn" ở nước này.

Một số cư dân mạng Ấn Độ cho rằng, cần trục xuất vĩnh viễn tỷ phú Adar. Những người khác muốn chính phủ quốc hữu hóa Viện Huyết thanh Ấn Độ.

