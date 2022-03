Trung Quốc thêm động thái mở rộng hiện diện ở Thái Bình Dương

Rộ tin Trung Quốc gửi súng mô hình tới Solomon The Guardian dẫn truyền thông địa phương cho biết TQ đầu tháng này đã chuyển giao cho Solomon một lô hàng súng mô hình quy mô lớn trên một tàu chở gỗ cập một cảng biển của thủ đô Honiara vào đêm tối. Cảnh sát Solomon sau đó lên tiếng xác nhận lô súng và cho biết lô hàng này bao gồm 95 súng trường, 92 súng ngắn mô hình được TQ viện trợ để huấn luyện, đồng thời khẳng định “lực lượng này không có lý do gì để che giấu” việc nhận số súng này. “Những khẩu súng này không đe dọa an ninh quốc gia từ bất kỳ phương diện nào mà chỉ là công cụ giúp lực lượng cảnh sát (Solomon) nâng cao năng lực hoạt động. Chúng tôi là lực lượng trị an chính của đất nước nên một số cách làm của chúng tôi có thể phải được giữ kín để đảm bảo an toàn” - Ủy viên cảnh sát Solomon Mostyn Mangau cho hay.