Australia lo lắng khi Solomon soạn thảo thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Thủ tướng Australia đã bày tỏ quan ngại sau khi quần đảo Solomon xác nhận đang thiết lập một thỏa thuận hợp tác an ninh với Trung Quốc.

Ngày 25/3, quốc đảo Solomon thông báo đã và đang mở rộng quan hệ với Trung Quốc để đối phó với những mối đe dọa an ninh và đảm bảo môi trường đầu tư an toàn khi quần đảo này đa dạng hóa quan hệ an ninh.

Một thỏa thuận an ninh tiềm tàng giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon khiến các nước đồng minh của Mỹ như Australia và New Zealand lo ngại Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trong khu vực vốn có nhiều năm nằm dưới ảnh hưởng chính của Australia và New Zealand.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết “có mối lo ngại rất lớn trên khắp cộng đồng Thái Bình Dương”.

Thủ tướng Australia khẳng định, cuối tuần này sẽ tiếp tục bàn với các lãnh đạo trong khu vực. Trước đó, đã có một cuộc gặp giữa đại diện Australia và Thủ tướng Quốc đảo Solomon Manasseh Sogavare.

Trong cuộc gặp này, Thủ tướng Sogavare đã đánh giá cao sự hỗ trợ liên tục của Australia đối với Quần đảo Solomon.

Cách đây ít ngày, một quan chức quần đảo Solomon cho biết, đã có một thỏa thuận an ninh với Trung Quốc bao gồm vấn đề quân đội đã được trình lên nội các để cân nhắc. Quần đảo Solomon vốn đã ký một thỏa thuận về chính sách với Trung Quốc.

Quần đảo Solomon là một quốc đảo nhỏ rộng khoảng 2.000km nằm ở phía Tây Bắc Australia, đã thay đổi sự công nhận ngoại giao từ Đài Loan (Trung Quốc) sang Bắc Kinh từ năm 2019.

Giữa những lo ngại Trung Quốc đang tìm kiếm tăng cường quan hệ quân sự trên quốc đảo này, tháng trước, Washington đã thông báo sẽ mở Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Honiara.

