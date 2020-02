Trung Quốc: Cố ý phát tán virus Corona có thể sẽ bị tử hình

Thứ Tư, ngày 05/02/2020 14:00 PM (GMT+7)

Ngày 4.2, Bộ Công an Trung Quốc (MSP) và chính quyền địa phương tại các tỉnh thành của Trung Quốc đã đồng loạt tuyên bố sẽ gia tăng việc trấn áp các loại tội phạm có liên quan đến virus Corona, trong đó, mức án cao nhất đối với những kẻ vi phạm có thể là tử hình.

Hành vi cố ý phát tán virus Corona có thể bị xử tử hình tại Trung Quốc (ảnh: Globaltimes)

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc – ông Triệu Khắc Chí, đã yêu cầu cơ quan công an các cấp toàn Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động trấn áp tội phạm gây rối và xâm phạm trật tự xã hội, kiên quyết bảo vệ an ninh chính trị quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, theo thông tin từ trang web chính thức của MSP.

Theo thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, các hành vi vi phạm được tập trung rà soát và xử phạt bao gồm: Sản xuất, bán thuốc và các thiết bị y tế giả hoặc không đạt chuẩn. Làm gián đoạn giao thông tại các tỉnh thành. Lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi, tăng giá sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, cơ quan này cũng sẽ tăng cường điều tra và nghiêm trị các hành vi sử dụng bạo lực đối với các bác sĩ, nhân viên y tế, đảm bảo công tác chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona diễn ra thuận lợi nhất có thể.

Xe cứu thương, các phương tiện liên quan đến việc kiểm soát dịch bệnh, nhu yếu phẩm sẽ được ưu tiên di chuyển, thông báo của MSP cho biết.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, chính quyền địa phương tại nhiều nơi của Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch trấn áp các loại tội phạm có liên quan đến sự bùng phát của virus Corona.

Tại Trung Quốc, những người cố tình che giấu việc bị nhiễm virus Corona và lui tới các nơi công cộng đều sẽ bị phạt tù. Ngày 3.2, trên trang web chính thức, tòa án nhân dân tỉnh Hắc Long Giang đã ra thông báo khẩn cấp tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc 36 tội danh có liên quan đến việc phòng ngừa và kiếm soát dịch bệnh. Trong đó, hành vi cố ý phát tán virus Corona ra công cộng nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khép vào tội danh “gây nguy hại cho cộng đồng bằng cách thức nguy hiểm” và bị xử với mức án cao nhất là tử hình.

Ngoài ra, những người lợi dụng tình trạng dịch Corona để truyền bá tư tưởng chống phá, ly khai hoặc kích động lật đổ chính quyền Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù.

Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-co-y-phat-tan-virus-corona-co-the-se-bi-tu-hinh-1055772.ht...Nguồn: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-co-y-phat-tan-virus-corona-co-the-se-bi-tu-hinh-1055772.html