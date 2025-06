Phó Giám đốc Công an Bình Thuận làm Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 27-6, Công an Bình Thuận vừa tổ chức lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó điều động Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Đại tá Trần Văn Mười biểu dương, đánh giá cao thành tích của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận chia sẻ: Việc điều động cán bộ lần này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với phẩm chất chính trị, năng lực công tác và thành tích của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trong thời gian qua.

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an Bình Thuận, phụ trách trực tiếp lĩnh vực an ninh, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã thể hiện rõ vai trò là một cán bộ lãnh đạo bản lĩnh, quyết đoán, sâu sát thực tiễn và giàu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thừa uỷ quyền Bộ Công an tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn là chỉ đạo triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trong các sự kiện lớn tại tỉnh.

Các phương án bảo vệ luôn được xây dựng bài bản, có chiều sâu, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng an ninh và các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tá Nguyễn Anh Tuấn.

Nhận nhiệm vụ tại Cục An ninh chính trị nội bộ nơi Đại tá Nguyễn Anh Tuấn từng có nhiều năm công tác, một đơn vị chiến lược, chủ công trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ sự xúc động và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.