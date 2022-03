Trừng phạt: Nga mệt, phương Tây cũng không khỏe

Mỹ sẽ xuất khí đốt sang châu Âu Ngày 16-3, Bộ Năng lượng Mỹ thông báo phê duyệt xuất khẩu bổ sung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ hai cơ sở chính ở vùng duyên hải vịnh Mexico. Quyết định này nhằm giúp châu Âu đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang tồi tệ hơn do xung đột Nga - Ukraine. Theo đó mỗi ngày sẽ có khoảng 20,4 triệu m3 nhiên liệu siêu lạnh được xuất khẩu từ các bến cảng Sabine Pass (Louisiana) và Corpus Christi (Texas) tới các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với Mỹ, bao gồm toàn bộ châu Âu. Trước đây, phía Mỹ chỉ được phép xuất khẩu khí đốt cho các quốc gia mà Mỹ có hiệp định thương mại tự do, bao gồm Canada, Mexico, Úc, hơn một chục quốc gia ở châu Á, Trung Đông, Trung và Nam Mỹ. Giờ mọi dự án xuất khẩu LNG của Mỹ đang hoạt động đều được chấp thuận xuất khẩu hết công suất sang bất kỳ quốc gia nào mà không bị luật pháp hoặc chính sách của Mỹ cấm.