Trục trặc với Trung Quốc về 3 dự án đường sắt, Philippines tìm đến Nhật Bản

Thứ Tư, ngày 17/08/2022 15:15 PM (GMT+7)

Philippines cho biết đang xem xét hợp tác với Nhật Bản để khôi phục các dự án đường sắt bị đình trệ do Trung Quốc từ chối rót vốn.

Ngày 15/8, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippines Jaime Bautista cho biết chính phủ nước này đã đàm phán với các quan chức thuộc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) từ tuần trước và đề nghị phía Nhật Bản hợp tác với các dự án hạ tầng vốn đã ký với Trung Quốc dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

“Thực tế là chúng tôi không giới hạn các lựa chọn chỉ với Trung Quốc. Chúng tôi đã cân nhắc làm việc với Nhật Bản và JICA để có nhiều lựa chọn khác nhau”, ông Bautista nói và cho biết Philippines muốn đẩy nhanh tiến trình xây dựng và thực hiện 3 dự án đường sắt đang bị đình trệ.

Hồi tháng 7, Bộ Giao thông Vận tải Philippines cho biết Trung Quốc đã từ chối yêu cầu rót vốn của Chính phủ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte cho 3 dự án đường sắt gồm các tuyến Đường sắt Quốc gia Bicol Philippines, đường sắt Subic-Clark và đường sắt Mindanao, khiến cả hai bên phải quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Bautista đã khởi động lại đàm phán về các dự án này với Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian. Chính phủ Philippines cho rằng lãi suất 3% do Bắc Kinh đề nghị là quá cao so với lãi suất 0,01% do phía Nhật Bản đưa ra.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines cam kết sẽ đưa ra "thỏa thuận hợp lý" với Manila.

Thực tế, đây là lần thứ 2 một dự án đường sắt do Trung Quốc tài trợ tại Philippines gặp vấn đề về tài chính. Năm 2012, cựu Tổng thống Philippines Benigno Aquino III cũng đình chỉ dự án Northrail với lý do dự án bị định giá quá cao.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippines cho rằng, các dự án đường sắt này có thể không hoàn thành trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Ferdinand Marcos Jr. (mới nhậm chức hồi tháng 6) nhưng các cơ quan ban ngành sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện sớm nhất.

Bản thân tân Tổng thống Philippines cũng rất chú trọng vào đẩy mạnh hạ tầng. Hồi tháng 7, trong Thông điệp Quốc gia đầu tiên kể từ khi nhậm chức, một trong những vấn đề ông Marcos Jnr cam kết chính là đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và tiếp tục phát triển mạng lưới đường sắt của Philippines...

