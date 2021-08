Trốn ở nơi tuyệt mật, trùm khủng bố bin Laden mắc sơ hở không ngờ trước mắt CIA Mỹ

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 12:00 PM (GMT+7)

Trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phát hiện nhờ những dây phơi quần áo chằng chịt, theo nội dung trong một cuốn sách mới xuất bản.

CIA chú ý đến nơi ở biệt lập của trùm khủng bố Osama bin Laden nhờ những đặc điểm khác thường.

Tác giả cuốn sách là Peter Bergen, chuyên gia phân tích an ninh quốc gia Mỹ. Cuốn sách có tựa đề "The rise and fall of Osama bin Laden" (tạm dịch: “Sự trỗi dậy và sụp đổ của Osama bin Laden”).

Năm 2010, CIA nhận được tin báo về sự xuất hiện của Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid, một vệ sĩ thân tín của Osama bin Laden.

Khi theo dõi vệ sĩ này, CIA tìm đến một khu nhà được bao quanh bởi hàng rào thép gai. Đây là nơi sinh sống của bin Laden cùng với 3 người vợ, 8 người con và 4 đứa cháu, trong đó có những đứa 2 và 3 tuổi, theo Sputnik.

Khu nhà có nhiều đặc điểm khác thường khiến CIA lưu ý. Nó không có đường dây điện thoại hoặc cáp Internet, dù đúng ra chủ nhà đủ giàu để lắp đặt thiết bị như vậy.

Ngôi nhà chính lớn nhất lại có ít cửa sổ, và sân thượng lại được bao quanh bởi một bức tường cao.

“Bin Laden tuân theo các quy định của đạo Hồi như chỉ được lấy tối đa 4 vợ, phải đối xử với những người vợ một cách công bằng”, tác giả Bergen viết trong cuốn sách, theo New York Post.

Trong những năm tháng bin Laden ẩn náu ở vùng núi giáp Afghanistan và Pakistan, gia đình trùm khủng bố phải ly tán. Bin Laden muốn gia đình có thể cùng nhau sống chung, nên quyết định chuyển tới Abbottabad, Pakistan.

Vệ sĩ Ibrahim Saeed Ahmed abd al-Hamid là người được giao nhiệm vụ mua đất, xây nhà với hệ thống an ninh dày đặc. Kết quả là căn nhà 3 tầng với 4 phòng ngủ ở tầng 1 và 4 phòng ngủ ở tầng 2 xuất hiện.

Gia đình bin Laden được cho là chuyển tới sống ở đây từ năm 2005. Các thành viên trong gia đình hầu như không ra khỏi nhà.

Vệ sĩ của bin Laden và thành viên trong gia đình người này thường tới căn nhà thường xuyên, nhưng sống tại một căn nhà khác, cũng trên mảnh đất đó.

“Chủ nhân căn nhà là ai mà lại xây tường quanh sân?”, giám đốc CIA, Leon Panetta khi đó đặt câu hỏi. “Chính là hắn, một chuyên viên đáp lời”.

Các đặc vụ CIA ẩn náu trong một căn nhà gần đó, làm nhiệm vụ thu thập thông tin. CIA phát hiện, mỗi sáng, quần áo được phơi chằng chịt ở khu nhà, chứng tỏ số người sống ở đó lớn hơn rất nhiều so với 11 thành viên trong gia đình của vệ sĩ Ahmed abd al-Hamid.

Các đặc vụ CIA ước tính trong nhà còn có một nam giới trưởng thành, vài phụ nữ và 9 trẻ em, nhờ manh mối từ các dây phơi quần áo, “rất phù hợp với mục tiêu là trùm khủng bố bin Laden”.

CIA tập hợp các bằng chứng, báo cáo cho Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama. Ông Obama cho phép CIA mở chiến dịch đột kích. Tháng 5.2011, chiến dịch bí mật diễn ra mà chính phủ Pakistan không hề hay biết.

Mục tiêu là bắt sống người nghi là trùm khủng bố bin Laden, nhưng được phép tiêu diệt nếu mục tiêu kháng cự. Các đặc nhiệm Mỹ bắn chết mục tiêu trong căn nhà, kết quả giám định ADN xác nhận đó chính là bin Laden.

Nguồn: http://danviet.vn/tron-o-noi-tuyet-mat-trum-khung-bo-bin-laden-mac-so-ho-khong-ngo-truoc-mat-cia...Nguồn: http://danviet.vn/tron-o-noi-tuyet-mat-trum-khung-bo-bin-laden-mac-so-ho-khong-ngo-truoc-mat-cia-my-5020211811583135.htm