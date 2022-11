Tổng thống Iran gửi thông điệp tới Mỹ

Người Iran đổ ra đường thể hiện sự ủng hộ với chính phủ trong ngày 4/11.

Mỹ đã cố gắng gây tổn hại cho Iran giống như những gì nước này từng làm ở Libya, Syria, bằng cách kích động bạo loạn dưới danh nghĩa biểu tình ôn hòa, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi phát biểu trước các sinh viên hôm 5/11.

“Mỹ và những kẻ thù của chúng ta đã cố gắng biến đất nước chúng ta thành quốc gia bị hủy hoại, giống như ở Libya hay Syria. Nhưng họ không đạt được bất cứ điều gì ngoài sự thất bại”, ông Raisi nói, theo RT.

Ông nhấn mạnh rằng “tình trạng bất ổn và bạo loạn xảy ra ở đất nước” khác với bản chất của một cuộc biểu tình thông thường. “Những kẻ gây bạo loạn, gây mất an ninh sẽ phải bị xử lý thích đáng”, ông Raisi nói.

Nói về các thành tựu của Iran, ông Raisi nói các nhà nghiên cứu Iran vẫn đạt được các bước tiến giúp thúc đẩy đất nước phát triển, bất chấp các lệnh trừng phạt và cấm vận.

Hôm 4/11, Iran kỷ niệm 43 năm kể từ ngày người biểu tình tràn vào đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Trong sự kiện năm nay, hàng ngàn người Iran đã đổ ra đường tuần hành thể hiện sự ủng hộ với chính phủ.

Libya hay Syria là 2 trong số 7 quốc gia mà Mỹ muốn tìm cách thay đổi chế độ trong thế giới Ả Rập, cựu tướng Mỹ Wesley Clark từng tiết lộ.

Cuộc nội chiến ở Syria xuất phát từ làn sóng biểu tình mang tên “mùa xuân Ả Rập”, kể từ tháng 3/2011. Biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn và trở thành nội chiến, với sự hình thành của lực lượng nổi dậy FSA. Mỹ ban đầu hỗ trợ FSA bằng cách cung cấp thông tin tình báo và vũ khí phi sát thương.

Với sự hỗ trợ của Iran và Nga, Tổng thống Syria Basha al-Assad vẫn nắm quyền lực nhưng lãnh thổ đất nước bị các phe phái cát cứ, bao gồm lực lượng người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Iran cáo buộc Mỹ và Anh đứng sau kích động, biến các cuộc biểu tình trở thành bạo loạn dưới vỏ bọc phản đối cái chết của cô gái Mashsa Amini, 22 tuổi. Cô gái chết tại đồn cảnh sát sau khi bị tạm giữ do đeo khăn trùm đầu không đúng quy định.

Iran sau đó công bố video do camera an ninh ghi lại, cho thấy Amini không bị cảnh sát đánh đập và nguyên nhân tử vong của cô gái là do bệnh tật.

Sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng “sẽ giải phóng Iran”, ông Raisi nói “Iran đã được giải phóng từ cách đây 43 năm trước”.

