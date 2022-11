Tin buồn, vui lẫn lộn cho kinh tế Nga

Theo hãng tin Reuters, chiến dịch quân sự ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy Nga vào suy thoái. Tuy nhiên, Moscow khẳng định phương Tây thất bại trong việc phá hủy nền kinh tế Nga.

Đầu năm nay, các nhà kinh tế dự đoán mức suy thoái hai con số vào năm 2022.

Bộ Kinh tế Nga nhận thấy nền kinh tế nước này đang trên đà giảm 2,9% trong năm nay so với mức giảm 4,2% được dự báo trong tháng 8.

Các quan chức Ngân hàng Trung ương Nga cho biết việc Moscow động viên 300.000 quân dự bị để chiến đấu ở Ukraine có thể sẽ tác động mạnh hơn nữa đến nền kinh tế Nga do nhu cầu tiêu dùng giảm xuống, kéo người lao động ra khỏi doanh nghiệp và khiến người tiêu dùng bất an.

Theo ước tính của tạp chí The Economist, người Nga đã rút 14 tỉ USD tiền gửi bằng đồng rúp trong tháng 9, nhiều hơn khoảng 1/3 so với tháng 2.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã đẩy Nga vào suy thoái. Ảnh: Reuters

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga (CBR) Elvira Nabiullina nói với tờ Financial Times: "Một yếu tố mới ảnh hưởng đến xu hướng giá cả là lệnh động viên một phần. Trong những tháng tới, điều này sẽ dẫn đến giảm lạm phát do nhu cầu tiêu dùng thấp hơn. Tuy nhiên, về sau, nó có thể bắt đầu khiến lạm phát tăng cao do những thay đổi trong cấu trúc của thị trường lao động và sự thiếu hụt một số lao động chuyên môn".

CBR cuối tuần trước dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga sẽ sụt giảm 3-3,5% trong năm nay, ít hơn so với ước tính ngay sau khi chiến dịch quân sự ở Ukraine xảy ra. Theo Thống đốc Nabiullina, "mức sụt giảm GDP sẽ ít đáng kể hơn so với dự đoán ban đầu".

Tuy nhiên, tương lai sẽ tiếp tục ảm đạm khi ngành năng lượng khổng lồ của nước này phải vật lộn để phục hồi do mất các thị trường ở châu Âu và xung lực tăng giá của dầu và khí đốt bắt đầu suy yếu dần.

Bà Nabiullina lưu ý rất khó để đánh giá tất cả các hậu quả của sự thay đổi trong cấu trúc sử dụng lao động. Hiện tại, lạm phát của Nga đang ở mức khá cao là 13,7%.

Nền kinh tế Nga dự kiến tăng 2,6% trong năm 2024-2025. Ảnh: EPA

Trước đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) xác nhận sự phục hồi của nền kinh tế Nga. IMF đã nâng cấp triển vọng của Nga cho năm 2022, dự kiến ​​GDP giảm 3,4% so với dự đoán vào tháng 4 là giảm 8,5%. Theo IMF, 3,4% là mức giảm "có thể kiểm soát được". Dự báo cho năm 2023 cũng khả quan hơn, với GDP của Nga dự kiến giảm 2,3%.

Theo hãng thông tấn Interfax, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo GDP của Nga năm 2022 sẽ giảm 0,8% vào năm 2023. Sau đó, nền kinh tế Nga dự kiến tăng 2,6% trong năm cả năm 2024 và năm 2025, do nhu cầu đầu tư và tiêu dùng trong nước mạnh mẽ.

