Thụy Điển: Số người chết cao nhất trong 150 năm giữa dịch Covid-19

Văn phòng Thống kê Quốc gia Thụy Điển cho biết, số người chết trong 6 tháng đầu năm nay ở nước này là cao nhất trong 150 năm qua. Số liệu thống kê được đưa ra trong đại dịch Covid-19 - dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người Thụy Điển.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, có 51.405 người Thụy Điển đã chết chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, cao nhất kể từ sau năm 1869.

Năm 1869, một nạn đói kinh hoàng đã xảy ra ở Thụy Điển, cướp đi sinh mạng của 55.431 người. Dân số Thụy Điển khi đó là 4,1 triệu người, trong khi dân số hiện nay là 10,3 triệu.

Kể từ sau năm 1869 đến khi đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát vào đầu năm nay, Thụy Điển chưa từng ghi nhận số người tử vong ở mức cao như vậy.

Tỷ lệ người tử vong vì Covid-19 ở Thụy Điển cao hơn nhiều so với các quốc gia khác cùng khu vực Bắc Âu.

Đến ngày 20.8, Thụy Điển ghi nhận 85.411 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 5.802 trường hợp tử vong.

Đại dịch Covid-19 khiến số người chết ở Thụy Điển cao hơn 10% so với mức trung bình trong 5 năm qua, theo Văn phòng Thống kê Quốc gia. Riêng trong tháng 4, số người tử vong ở Thụy Điển cao hơn gần 40% so với mức trung bình do sự gia tăng ca nhiễm Covid-19.

Phản ứng với dịch bệnh của Thụy Điển được cho là đi theo con đường “miễn dịch cộng đồng”, đề cao ý thức của người dân nhằm làm chậm đà lây lan của Covid-19, giảm áp lực cho hệ thống y tế.

Khác với một số quốc gia châu Âu cùng khu vực, Thụy Điển không áp dụng những biện pháp kiểm dịch mạnh tay. Hầu hết nhà hàng, doanh nghiệp, trường học ở Thụy Điển vẫn mở cửa.

Tuy nhiên, số người chết do Covid-19 ở Thụy Điển cao hơn so với các nước láng giềng Bắc Âu lựa chọn các biện pháp ngăn dịch cứng rắn. Na Uy, quốc gia láng giềng có số dân bằng một nửa Thụy Điển, chỉ ghi nhận 260 ca tử vong do Covid-19.

Phần Lan - nước láng giềng khác của Thụy Điển - chỉ ghi nhận 334 người tử vong do virus.

Kinh tế Phần Lan cũng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bằng Thụy Điển, mặc dù ban hành các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan.

Trong khi số ca nhiễm và tử vong do Covid-19 tiếp tục tăng, chuyên gia dịch tễ hàng đầu Thụy Điển – ông Anders Tegnell – bác bỏ khả năng bắt buộc người dân nước này đeo khẩu trang.

“Sẽ rất nguy hiểm nếu tin rằng khẩu trang làm thay đổi tình hình dịch bệnh. Các nước bắt buộc đeo khẩu trang rộng rãi như Bỉ, Tây Ban Nha đang chứng kiến số người nhiễm Covid-19 gia tăng”, ông Anders Tegnell trả lời phỏng vấn của Financial Times hôm 19.8.

“Việc bắt buộc đeo khẩu trang sẽ khiến nhiều người nghĩ họ có thể thoải mái chen chúc nhau trên xe bus hay trong trung tâm mua sắm. Khẩu trang chỉ nên là một biện pháp bổ sung khi chiến lược kiểm dịch được thực hiện triệt để”, ông Tegnell nói.

Ông Tegnell được cho là “tác giả” của chiến lược “miễn dịch cộng đồng” gây tranh cãi ở Thụy Điển.

Tháng trước, ông Tegnell bác bỏ khả năng bắt buộc người Thụy Điển đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng.

“Chúng tôi thấy việc đeo khẩu trang không có ích gì ở Thụy Điển, thậm chí ngay cả khi đeo trong phương tiện công cộng”, ông Tegnell nói.

Trong cuộc khảo sát mới đây, tỷ lệ người Thụy Điển ủng hộ chiến lược kiểm soát dịch bệnh của chính phủ chỉ còn 38% trong tháng 6, giảm từ mức 50% của tháng trước.

