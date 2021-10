Thuốc viên đầu tiên trên thế giới điều trị Covid-19: Có đáng lo ngại?

Thứ Tư, ngày 06/10/2021 17:30 PM (GMT+7)

Thuốc viên điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Merck được coi là bước đột phá trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi về mức độ an toàn của loại thuốc mới này.

Thuốc viên molnupiravir được coi là "vũ khí mới" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Một số nhà khoa học am hiểu về dược phẩm, cảnh báo cách thuốc viên molnupiravir với khả năng ngăn chặn virus SARS-CoV-2 nhân bản trong tế bào người, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, theo tạp chí Barrons.

Thuốc molnupiravir hoạt động bằng cách chèn đoạn mã vào cấu trúc gene của virus SARS-CoV-2, khiến quá trình nhân bản của virus bị lỗi, từ đó ngăn virus lây lan trong cơ thể người.

Trong một số thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, loại thuốc này cũng cho thấy khả năng tích hợp vào vật liệu di truyền của tế bào động vật có vú, gây ra đột biến khi các tế bào đó tái tạo.

Nếu điều này xảy ra với tế bào của bệnh nhân được điều trị bằng thuốc molnupiravir, nó có thể gây ra ung thư hoặc dị tật bẩm sinh.

Merck nói công ty đã thử nghiệm rất nhiều lần trên động vật, khẳng định vấn đề trên không đáng lo ngại. “Dữ liệu của chúng tôi cho thấy molnupiravir không gây đột biến gene trong cơ thể động vật có vú”, phát ngôn viên của công ty cho biết.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nghiên cứu về β-D-N4-hydroxycytidine (NHC, chất chuyển hóa ban đầu của molnupiravir), cảnh báo Merck nên thận trọng.

“Hãy thận trọng với các thử nghiệm và cần đề phòng rủi ro”, Raymond Schinazi, giáo sư nhi khoa, giám đốc bộ phận sinh hóa và dược học tại Đại học Emory (Mỹ), nói. Ông Schinazi là người đã nghiên cứu về NHC trong nhiều thập kỷ.

Các nhà khoa học kêu gọi Merck cung cấp thêm dữ liệu về thử nghiệm trên động vật, cũng như các dữ liệu an toàn trên người.

Khi Merck tuyên bố hoàn thành thử nghiệm thuốc viên điều trị Covid-19 đầu tiên trên thế giới, cổ phiếu của hãng đã tăng 8,4% giá trị vào ngày 1.10, trong khi cổ phiếu các công ty sản xuất vaccine như Morderna giảm 11,4%.

Thuốc viên của Merck tạo ra hi vọng về một loại thuốc có mặt trong tủ thuốc của mọi gia đình. “Nhưng với molnupiravir thì không dễ dàng như vậy”, Geoffrey Porges, chuyên gia phân tích dược phẩm tại ngân hàng đầu tư SVB Leerink, nói.

Porges dự đoán khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt molnupiravir, FDA sẽ ban hành một số hạn chế đi kèm, không dễ dàng bày bán đại trà và chỉ phù hợp trong một số trường hợp nhất định.

Giáo sư Schinazi nói trên tạp chí Barrons, rằng phụ nữ có thai và người đang trưởng thành không nên sử dụng molnupiravir, cho đến khi có thêm các dữ liệu nghiên cứu. Trong thử nghiệm lâm sàng, Merck cũng không sử dụng loại thuốc này cho phụ nữ có thai, trong khi nam giới tham gia được yêu cầu “kiêng quan hệ tình dục”.

Trong khi đó, Merck khẳng định hãng luôn ưu tiên cho sự an toàn của bệnh nhân. “Sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu của công ty, thể hiện tầm nhìn hướng tới cứu mạng sống của nhiều người hơn và nâng cao chất lượng sống”, đại diện của Merck nói trên tạp chí Barrons. “Chúng tôi luôn luôn đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân sử dụng thuốc và vaccine của hãng”.

“Từ quá trình nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thuốc điều trị, chúng tôi đều đặt sự an toàn, chất lượng và hiệu quả lên hàng đầu”, Merck khẳng định.

