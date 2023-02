Thỏa thuận quân sự với Philippines và bước đi chiến lược của Mỹ

Philippines là mắt xích quan trọng của Mỹ ở châu Á Trang tin Naval News dẫn một báo cáo mới đây của CSIS cho rằng Philippines được Mỹ xem là “địa điểm tiềm tàng để Mỹ tập trung lực lượng cho các động thái can thiệp” chống lại bất kỳ hành động nào từ TQ nhằm vào Đài Loan. Theo báo cáo của CSIS, Mỹ sẽ không thể xây dựng được chiến lược khả thi nào để ứng phó với Bắc Kinh nếu không nhận được sự hợp tác mạnh mẽ từ các đồng minh khu vực như Philippines và Nhật. “Hai nước này cũng rất quan trọng trong việc vạch ra phản ứng với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra với Đài Loan” - theo CSIS. Theo chuyên gia Zack Cooper thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, việc tăng cường hiện diện của binh sĩ Mỹ còn có tác dụng trấn an và củng cố niềm tin cho đồng minh Philippines “trong bối cảnh an ninh nhiều rủi ro như hiện nay”.