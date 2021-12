Thấy gì từ việc Mỹ tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022?

Nhiều nước tỏ ý ủng hộ Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022 Việc thiếu vắng đoàn ngoại giao Mỹ tại Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2022 nhiều khả năng sẽ không làm TQ quá lo ngại, tuy nhiên chắc chắn cái đáng lo hơn với TQ là rủi ro những nước khác sẽ hưởng ứng và đồng loạt tẩy chay ngoại giao TQ, CNN nhận định. Hiện đã có New Zealand là nước thứ hai sau Mỹ thông báo sẽ không cử phái đoàn quan chức dự Olympic Bắc Kinh 2022 với lý do lo ngại tình hình COVID-19 ở đây cùng “một số lý do khác”. Chính quyền nước này có giải thích là quyết định này không liên quan tới hành động tẩy chay của Mỹ. Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn nguồn tin nội bộ chính quyền Úc cho biết nước này cũng đang theo dõi hành động của Mỹ và sẽ có bước hỗ trợ cần thiết cho nỗ lực tẩy chay. Anh và Canada được cho là cũng có lập trường tương tự. Tại châu Á, Nhật đã có phản ứng chính thức về sự việc. Cụ thể, Thủ tướng Fumio Kishida khẳng định mọi quyết định liên quan tới việc có gửi đoàn ngoại giao tới dự Olympic Bắc Kinh 2022 hay không sẽ dựa trên lợi ích quốc gia của riêng Nhật.