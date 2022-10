Tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay xa chưa từng thấy: Chuyên gia nói gì?

Triều Tiên ngày 4/10 phóng tên lửa bay xa nhất từ trước đến nay, cho thấy nước này muốn kiểm tra năng lực của tên lửa trong điều kiện vận hành thực tế.

Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên lần đầu giới thiệu năm 2017.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản kể từ năm 2017. Tokyo nói tên lửa bay xa 4.600km và là lần phóng tên lửa xa nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng, theo Reuters.

Trong hầu hết các vụ thử tên lửa trước đây, Triều Tiên phóng tên lửa với tầm cao đáng kể, vươn ra vũ trụ để tránh gây ảnh hưởng tới các nước láng giềng.

Trong khi Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong 10 ngày qua, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuần trước đã tổ chức tập trận chống ngầm. Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận có sự tham gia của một tàu sân bay Mỹ kể từ năm 2017.

Trong vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Nhật Bản đã không có bất cứ động thái nào nhằm đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói Tokyo không loại trừ bất cứ khả năng nào.

Mỹ tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên. "Hành động này cho thấy Triều Tiên coi thường các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các quy tắc an toàn quốc tế", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrienne Watson nói.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc, cùng đưa ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" vụ thử tên lửa.

Phía Triều Tiên gần đây thường cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Hôm 27/9, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, Kim Song cho rằng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang tăng nhiệt trở lại do “sự thù địch gia tăng” từ Mỹ và các đồng minh.

Trước đó, bản tin ngày 13/9 của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết, Triều Tiên phát triển các tên lửa mới nhằm sở hữu thêm "phương tiện răn đe hiệu quả" để "đảm bảo an ninh quốc gia".

Theo giới chức Nhật Bản và Hàn Quốc, tên lửa phóng hôm 4/10 của Triều Tiên dường như là tên lửa đạn đạo tầm trung, phóng từ tỉnh Jagang. Tên lửa bay xa 4.500 - 4.600km.

Tên lửa Hwasong-12 trong một vụ phóng thử.

Kim Dong-yup, cựu sỹ quan hải quân Hàn Quốc, hiện là giảng viên Đại học Kyungnam, nói tên lửa Triều Tiên vừa phóng có các đặc tính giống với tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Triều Tiên lần đầu công bố mẫu tên lửa này vào năm 2017, tuyên bố rằng Hwasong-12 hoàn toàn có thể tấn công căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Guam.

Trong vụ thử năm 2017, tên lửa Hwasong-12 cũng bay qua Nhật Bản. Việc Triều Tiên phóng tên lửa bay xa chưa từng thấy giúp các nhà khoa học của nước này đánh giá năng lực hoạt động của tên lửa trong điều kiện thực tế, chuyên gia Ankit Panda đến từ Tổ chức Hòa bình Quốc tế Carnegie, có trụ sở tại Mỹ nói.

"Phóng tên lửa bay với tầm cao và tầm xa như vậy giúp Triều Tiên có thể kiểm tra khả năng tái nhập bầu khí quyển và đánh giá liệu tên lửa có thể vận hành trong điều kiện thực tế hay không", chuyên gia Panda nói, theo Reuters.

Tên lửa Hwasong-12 nặng khoảng 25 tấn, khai hỏa từ xe phóng di động và sử dụng hệ thống dẫn đường bằng quán tính. Tên lửa có thể bay xa 3.700km nếu mang đầu đạn nặng 650kg và bay xa khoảng 4.600km nếu mang đầu đạn nặng 500kg. Triều Tiên cũng có thể giảm thêm kích thước đầu đạn để nâng tầm bắn của tên lửa lên tối đa 6.000km.

