Tàu Nga bị tấn công khi tuần tra đường ống khí đốt ở biển Đen

Ngày 24-5, chính quyền Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) trị giá 285 triệu USD cho Ukraine. Hợp đồng mua bán sẽ bao gồm một hệ thống NASAMS có radar AN/MPQ-64F1 Sentinel, trung tâm điều khiển hỏa lực (FDC), ống phóng, hệ thống thông tin liên lạc an toàn, máy thu định vị toàn cầu (GPS), các thiết bị kèm theo và gói hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu và chính phủ Mỹ. Theo thông báo của Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA), thương vụ này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại của Mỹ bằng cách "cải thiện an ninh của một quốc gia đối tác vốn là lực lượng cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu". Dự kiến Raytheon Technologies sẽ trở thành nhà thầu chính của thương vụ này. Trước đó, Quốc hội Mỹ đã nhận được thông báo về thương vụ vào đầu ngày 24-5 và bắt đầu đưa vào giai đoạn xem xét. Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không vấp phải nhiều phản đối từ các nhà lập pháp trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang diễn ra.