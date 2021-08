Taliban đưa ra tối hậu thư cho Mỹ: 72 giờ để sơ tán hoặc sẽ bị tấn công

Thứ Hai, ngày 16/08/2021 11:27 AM (GMT+7)

Taliban - lực lượng đã kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Aghanistan đã đưa ra tối hậu thư cho Mỹ. Hoa Kỳ chỉ có 72 giờ.

Trong bối cảnh lực lượng phòng thủ của Kabul đã đầu hàng Taliban một cách hòa bình, các thành viên của phong trào Taliban đã cho phía Mỹ 72 giờ để sơ tán quân đội và các nhà ngoại giao của Washington.

Nếu tối hậu thư này không được thực hiện trong khung thời gian quy định, Taliban tuyên bố sẽ tiêu diệt đối thủ bằng lực lượng vượt trội.

Tuy nhiên, các thành viên của Taliban tuyên bố rằng họ hoàn toàn đảm bảo an ninh cho Sân bay Quốc tế Kabul và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại các lực lượng và nhà ngoại giao NATO đóng trên lãnh thổ do mình đã kiểm soát, với điều kiện là lực lượng Liên minh không cố gắng can thiệp vào tình hình.

Tình hình tại Afghanistan đã thay đổi toàn bộ khi Mỹ tiến hành rút toàn bộ quân đội khỏi quốc gia Trung Á.

Theo Taliban, nếu NATO can thiệp, điều đó sẽ bị coi là vi phạm các thỏa thuận và sẽ kéo theo sự hủy diệt hoàn toàn nhằm vào đối phương.

Đổi lại, các nhà ngoại giao Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Afghanistan một phần, tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn khoảng vài nghìn lính Mỹ ở nước này.

Washington đã ra lệnh gửi thêm khoảng một nghìn lính đến Afghanistan, điều này cho thấy rằng Mỹ đang phớt lờ những lời cảnh báo của Taliban.

“Nếu Washington cố gắng thực hiện các biện pháp đối phó với Taliban, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của Mỹ.

Thứ nhất, quân đội Mỹ không thể làm gì để chống lại lực lượng thánh chiến vượt trội.

Thứ hai, Hoa Kỳ đơn giản là không có vỏ bọc an ninh địa phương. Nếu chúng ta nói về 5.000 lính phục vụ ở sân bay Kabul, Taliban sẽ tiêu diệt họ chỉ trong vài giờ - đây sẽ là tổn thất lớn nhất đối với Hoa Kỳ”, một nhà phân tích Nga cảnh báo.

