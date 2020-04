Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ vượt mức 10.000

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 07:45 AM (GMT+7)

Nước Mỹ ngày 6.4 đã vượt qua mốc 10.000 người tử vong vì Covid-19, cho thấy những khó khăn còn ở phía trước, đặc biệt trong vấn đề các bệnh viện cạn kiệt thiết bị và vật tư y tế.

Theo CNN, chỉ sau 6 tuần, số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ đã tăng từ con số 0 lên tới ít nhất 10.500. Tổng số ca nhiễm ở Mỹ cũng lên tới hơn 356.000, theo số liệu của Đại học John Hopkins.

Đây được coi là dấu mốc đáng lo ngại, trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo một tuần đầy khó khăn còn ở phía trước.

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thừa nhận “còn nhiều ca tử vong được phân loại là do viêm phổi vì chưa kịp xét nghiệm Covid-19.

“Chúng ta chỉ mới thấy phần nổi của tảng băng chìm và nó liên quan đến năng lực xét nghiệm mà chúng ta có”, bác sĩ Panagis Galiatsatos, công tác tại bệnh viện Johns Hopkins ở Baltimore, nói.

Nhân viên y tế bên ngoài bệnh viện Brooklyn ở New York.

Các bệnh viện ở bang Michigan chỉ còn 3-6 ngày trước khi cạn kiệt thiết bị và vật tư y tế. Thống đốc bang Michigan, Gretchen Whitmer mô tả tình trạng thiếu thiết bị bảo hộ cá nhân như khẩu trang N95 và áo choàng phẫu thuật.

Nhà xác ở New Orleans đã hết chỗ và thị trưởng thành phố nói rằng cần đến sự hỗ trợ khẩn cấp. Một trung tâm tổ chức sự kiện ở New Orleans được cải tạo làm bệnh viện dã chiến và mở cửa từ ngày 6.4. Nơi này từng đón bệnh nhân sơ tán vì thảm họa bão Katrina cách đây 15 năm.

Ở New York, New Jersey và Detroit, các chuyên gia nhận định số ca nhập viện và tử vong sẽ đạt “đỉnh” ngay trong tuần này. Các thành phố khác rải rác trên nước Mỹ cũng lần lượt đạt “đỉnh” dịch trong vài tuần tới, theo NBC News.

Tại New York, số ca tử vong tăng lên tới 4.758, so với con số 4.159 của ngày hôm trước. “Đây chưa phải tin tốt dù chúng ta có thể thấy mức tăng số ca tử vong đã chậm lại”, thống đốc bang New York, Andrew Cuomo nói.

Ông Cuomo nói đây là kết quả của các biện pháp giãn cách xã hội và cảnh báo người dân New York không được phép chủ quan.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

