Singapore bước hẳn sang giai đoạn sống chung với dịch

Thứ Năm, ngày 09/12/2021 08:52 AM (GMT+7)

Singapore cho thấy mô hình chống dịch của họ vẫn ổn, tới mức không cần theo dõi sát số ca nhiễm,tử vong mỗi ngày.

Tờ The Straits Times đưa tin Bộ Y tế Singapore vừa ra thông báo cho biết kể từ ngày 7-12, cơ quan này sẽ ngừng cập nhật các thông cáo truyền thông về số ca nhiễm, tử vong vì COVID-19 mới mỗi ngày. Những người có nhu cầu có thể đọc các thống kê này trên cổng thông tin chính thức của bộ. Bộ Y tế Singapore cũng cam kết vẫn tiếp tục duy trì cập nhật thông tin về các diễn biến dịch đáng chú ý, chẳng hạn như các thông tin liên quan tới biến thể Omicron.

Giới chuyên gia đánh giá cao

Giới chuyên gia nhìn chung ủng hộ động thái nói trên. GS Teo Yik Ying, Hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc ĐH Quốc gia Singapore, nhận xét việc đếm số ca nhiễm, tử vong mới mỗi ngày không còn quá quan trọng trong bối cảnh nước này đã xem COVID-19 là bệnh đặc hữu và tỉ lệ phủ vaccine trong dân cao. Các liệu pháp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 cũng ngày càng tiến bộ và phổ biến hơn, con người không cần phải lo ngại và theo sát diễn biến dịch như trước.

Người dân Singapore đi lại trên đường phố ngày 29-11. Ảnh: GETTY

Ông còn cho biết chính quyền Singapore trước dịch COVID-19 hầu như chưa từng cập nhật số ca nhiễm, tử vong mỗi ngày của bất kỳ bệnh nào. “Quyết định của Bộ Y tế là tín hiệu quan trọng rõ ràng và chính thức cho thấy Singapore đã bước hẳn sang giai đoạn sống chung với dịch trong điều kiện bình thường mới” - ông Teo khẳng định.

Một vấn đề khác của các số liệu ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 hằng ngày, theo chuyên gia này, là chúng liên tục dao động tùy theo “các cá nhân nhiễm bệnh có chủ động cảm thấy muốn tìm kiếm sự chăm sóc y tế hay không”. Do đó, các số liệu này về cơ bản không giúp được gì nhiều giới chuyên gia và lãnh đạo Singapore diễn giải chính xác đường đi của dịch.

Ông Teo cho rằng nếu bắt buộc phải cập nhật công khai số ca nhiễm, tử vong vì COVID-19 theo một tần suất cố định thì Bộ Y tế Singapore có thể cân nhắc chuyển từ chu kỳ hằng ngày sang hằng tuần. GS Alex Cook, Phó Hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock, tỏ ý đồng tình với ý kiến này.

“Giãn việc cập nhật từ hằng ngày sang hằng tuần sẽ cho một cái nhìn tổng quan về đường đi của dịch. Một số bệnh dịch có tính lây lan cao từng xuất hiện ở Singapore trước đây cũng được cập nhật theo tần suất như vậy. Việc cập nhật hằng tuần cũng giúp tiết kiệm nguồn lực và công sức hơn là phải huy động người thống kê mỗi ngày” - ông Cook cho hay.

Dịch ở Singapore đang được kiểm soát tốt

Ngoài những lý do mà các chuyên gia nói trên đã nêu, hãng tin Bloomberg nhận định còn một lý do quan trọng khác là tình hình dịch COVID-19 ở đảo quốc sư tử trong tháng qua đã cải thiện rất nhiều. Theo số liệu cập nhật ngày 6-12, Singapore chỉ ghi nhận thêm 638 ca nhiễm mới trong cộng đồng, giảm hơn 400 ca so với bảy ngày trước. Tỉ lệ lây nhiễm theo tuần cũng giảm xuống mức dưới 1 - dừng ở 0,64 trong 24 ngày liên tiếp.

Hệ thống y tế Singapore cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Theo Bloomberg, hiện số giường trong các khu hồi sức tích cực (ICU) trống rất nhiều do số bệnh nhân trở nặng giảm mạnh. Số liệu cho thấy 98% số ca nhiễm phát hiện được trong bốn tuần gần đây đều là những ca nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Với Omicron, Singapore mới đây đã phát hiện hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể này. Tuy nhiên, TS Jayant Menon thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS-Yusof Ishak Institute) tại Singapore cho rằng không nên vì lý do này mà quay lại tâm lý sợ sệt dịch bệnh vì giới khoa học còn chưa nắm rõ về biến thể này, vẫn cần tìm hiểu trong khi các dữ liệu đang tiếp tục được thu thập.

“Cần có thời gian để có được thông tin đầy đủ về tất cả khía cạnh như gen, mức độ lây nhiễm và mức độ dẫn đến bệnh nghiêm trọng. Cho đến nay, chúng ta chưa thấy biến thể Omicron dẫn đến bệnh nghiêm trọng hơn, ít nhất là ở những dấu hiệu ban đầu” - ông Menon cho biết.

Công ty Singapore ra mắt bộ xét nghiệm Omicron trong 90 phút Tờ The Straits Times cho biết Công ty công nghệ sinh học Singapore BioAcumen Global ngày 6-12 đã cho ra mắt một bộ xét nghiệm PCR có khả năng phát hiện biến thể Omicron, cho kết quả sau 90 phút mang tên BioA Omicron. Người sử dụng bộ xét nghiệm này sẽ nhận được một trong ba kết quả: Mắc COVID-19 và dương tính với Omicron; mắc COVID-19 và âm tính với Omicron; không mắc COVID-19 và không nhiễm Omicron. Theo BioAcumen Global, bộ xét nghiệm BioA Omicron đã được đông khô nên không cần làm lạnh. Điều này đã đơn giản hóa các yêu cầu về bảo quản và vận chuyển, cho phép bộ xét nghiệm được bảo quản ở nhiệt độ phòng lên đến một năm. Ưu điểm này giúp bộ xét nghiệm phù hợp để sử dụng ở các trạm kiểm soát nhập cảnh tại biên giới.

