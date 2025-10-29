Rơi máy bay chở du khách nước ngoài ở Kenya, không ai sống sót

CNN dẫn thông báo của giới chức Kenya xác nhận, một chiếc máy bay thương mại cỡ nhỏ của hãng hàng không Mombasa Air Safari ngày 28/10 rơi tại Kwale khi đang trên đường bay từ thị trấn du lịch Diani tới khu bảo tồn thiên nhiên Maasai Mara phía Tây Kenya, khiến toàn bộ 11 người trên khoang thiệt mạng.

Chiếc máy bay bị thiêu trụi hoàn toàn sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Mombasa Air Safari sau đó cho biết, trên máy bay có 8 du khách mang quốc tịch Hungary, hai người Đức và phi công người Kenya. Chiếc phi cơ đã rơi xuống một cánh rừng, cách sân bay Diani chỉ khoảng 40km.

Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Phi công đã không liên lạc với trạm kiểm soát không lưu từ khi khởi hành. Giới chức sân bay Diani cố gắng liên lạc với phi công trong 30 phút liên tục nhưng không có tín hiệu, sau đó phát hiện máy bay đã rơi.

Các nhân chứng kể lại họ nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi phát hiện xác máy bay cháy đen cùng các mảnh vỡ nằm rải rác. Toàn bộ thi thể trên phi cơ đều bị thiêu rụi và không thể nhận dạng.

Khu bảo tồn Maasai Mara là địa điểm du lịch nổi tiếng của Kenya, nổi bật với hiện tượng di cư của hàng triệu linh dương và ngựa vằn từ Serengeti của Tanzania. Vùng biển Diani cũng thu hút đông khách nước ngoài nhờ những bãi cát trắng nằm bên bờ Ấn Độ Dương.

Theo báo cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Kenya từng bị đánh giá dưới mức trung bình toàn cầu về năng lực điều tra tai nạn hàng không. CNN nói rằng, chiếc máy bay trong vụ việc nêu trên là loại Cessna 208 Caravan một động cơ cánh quạt.