Quốc hội Mỹ quyết "khui" một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại

Lần đầu tiên kể từ năm 1970, các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc sẽ được yêu cầu trả lời các câu hỏi trong phiên điều trần tại quốc hội Mỹ xoay quanh các báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO).

Theo The New York Times, tiểu ban về Chống khủng bố, phản gián và chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ chất vấn hai quan chức Lầu Năm Góc là quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng về Tình báo & An ninh Ronald Moultrie và Phó Giám đốc Tình báo Hải quân Scott Bray.

Các nhà lập pháp từ cả hai phía đều hy vọng phiên điều trần sẽ giúp cải thiện an ninh quốc gia và đem đến nhiều hiểu biết hơn về vũ trụ.

Tờ New York Post dẫn lời hạ nghị sĩ Adam Schiff, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, rằng mục đích của sự kiện là làm sáng tỏ "một trong những bí ẩn lớn nhất của thời đại chúng ta; phá vỡ chu kỳ giữ bí mật quá mức và những suy đoán bằng sự thật và minh bạch".

Chủ tịch của tiểu ban về Chống khủng bố, phản gián và chống phổ biến vũ khí hạt nhân André Carson viết trên Twitter rằng UFO đang trở thành một "nguy cơ an ninh quốc gia" và "Người Mỹ cần biết nhiều hơn về những hiện tượng không giải thích được này" - The Hill trích dẫn.

Quốc hội Mỹ đã không tổ chức điều trần về UFO kể từ khi Dự án Blue Book - một cuộc điều tra về các hiện tượng bí ẩn trên không dựa trên báo cáo của không quân - khép lại vào năm 1969.

Các quan chức có thể sẽ thảo luận về một báo cáo quan trọng của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) vào tháng 6-2021 tiết lộ 144 cuộc gặp gỡ hiện tượng trên không không xác định (UAP) từ năm 2004 đến năm 2021.

ODNI không đưa ra kết luận của thể UAP là gì. Họ không loại trừ khả năng đó là sự sống ngoài Trái Đất hoặc công nghệ của những người ngoài hành tinh giả định này; nhưng cho biết UAP cũng có thể được liên kết với công nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Một số UAP bay gần các căn cứ quân sự của Mỹ. Các quan chức sẽ tiếp tục theo dõi thêm các hiện tượng bí ẩn vì cho rằng chúng có thể gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

