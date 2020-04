Quốc gia đầu tiên tuyên bố chiến thắng Covid-19

Thứ Hai, ngày 27/04/2020 20:30 PM (GMT+7)

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 27-4 cho biết đại dịch Covid-19 “không còn lây lan trong cộng đồng” và quốc gia của bà đã “thắng trận chiến này”.

Theo hãng tin AAP, bà Ardern bày tỏ sự lạc quan rằng New Zealand có thể "tiếp tục con đường thành công". "Chúng tôi đã cùng nhau làm điều này. Không còn sự lây nhiễm (virus SARS-CoV-2) rộng rãi trong cộng đồng. Chúng tôi đã thắng trận chiến đó" – bà Ardern nói.

Tuy nhiên, nữ thủ tướng New Zealand cảnh báo dù "loại bỏ" Covid-19 nhưng thách thức tiếp theo đối với chính phủ là số ca mắc Covid-19 có nguy cơ tăng trở lại.

Bà Ardern giải thích: "Loại bỏ có nghĩa là chúng tôi có thể đạt đến mức 0 (ca nhiễm) nhưng chúng tôi có thể ghi nhận một số lượng nhỏ trường hợp mắc bệnh trở lại. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi thất bại mà chỉ có nghĩa là chúng tôi đang ở vị thế kiểm soát những trường hợp đó, đồng thời giữ những con số (ca nhiễm và tử vong) ở mức thấp và giảm dần".

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: AP

Cũng theo bà Ardern, khoảng 400.000 người sẽ quay trở lại làm việc sau khi New Zealand hạ cấp lệnh phong tỏa từ cấp 4 xuống cấp 3 hôm 28-4. Bà Ardern không quên gửi lời cảm ơn người dân vì kiên trì thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài 1 tháng, bao gồm "những hạn chế nghiêm ngặt nhất đối với người dân New Zealand trong lịch sử hiện đại".

"Khi tôi đi dạo, tôi tận mắt nhìn thấy những quán cafe và nhiều địa điểm bị đóng cửa trong một vài tuần. Điều mà tôi thực sự mong đợi là có cơ hội hỗ trợ một số doanh nghiệp nhỏ" – bà Ardern cho biết thêm.

Hôm 27-4, New Zealand báo cáo ca tử vong thứ 19 do Covid-19, trong khi số ca nhiễm là 1.469 ca. Tất cả những người thiệt mạng đều là người già, phần lớn đến từ viện dưỡng lão St Margaret's. Tỉ lệ bệnh nhân nhập viện cho thấy phản ứng y tế công cộng của New Zealand phát huy hiệu quả: chưa đến 90 trường hợp mắc bệnh phải tới bệnh viện.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quoc-gia-dau-tien-tuyen-bo-chien-thang-covid-19-2020042719181...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/quoc-gia-dau-tien-tuyen-bo-chien-thang-covid-19-20200427191810798.htm