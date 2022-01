Quốc gia châu Âu bị Trung Quốc đại lục trả đũa, Đài Loan "ra tay" ứng cứu

Sau khi tuyên bố ủng hộ Đài Loan và cho phép chính quyền hòn đảo mở văn phòng đại diện ngay tại thủ đô, quốc gia châu Âu phải hứng chịu “cơn thịnh nộ” từ Trung Quốc.

Đài Loan quyết định can thiệp khi hàng hóa Lithuania bị Trung Quốc chặn nhập khẩu (ảnh: Taiwan News)

Tổng công ty Thuốc lá & Rượu Đài Loan (TTL) cho biết, họ vừa mua lại hơn 20.000 chai rượu rum cao cấp của Lithuania sau khi lô hàng này bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc. TTL – doanh nghiệp thuộc sở hữu của chính quyền Đài Loan – tuyên bố, mình chỉ làm theo quyết định của Cơ quan Tài chính.

Theo Taiwan News, Cơ quan Tài chính Đài Loan đã quyết định can thiệp sau khi nhận được tin một lô hàng rượu rum lớn của Lithuania đang trên đường tới Trung Quốc thì bị áp lệnh cấm nhập khẩu. Đây được cho là đòn trả đũa từ Bắc Kinh sau khi quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện ở thủ đô Vilnius vào năm ngoái. Trung Quốc cũng tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Lithuania.

20.400 chai rượu rum đen hảo hạng của Lithuania vừa được “giải cứu” dự kiến sẽ cập cảng ở Đài Loan vào ngày 9.1. Đây là lần đầu tiên loại rượu mạnh này được bán ở thị trường Đài Loan.

Nhiều lô bia, rượu khác của Lithuania đang “lênh đênh” trên biển do lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc cũng sẽ được Đài Loan mua lại, TTL cho hay.

Theo Mirror Media, Lithuania Volfas Engelman – công ty sản xuất bia rượu lớn bậc nhất Lithuania – đã phải chịu khoản lỗ ít nhất 567.000 USD vì bị Trung Quốc hủy đơn đặt hàng do quan hệ 2 nước căng thẳng. Giữa tháng 12 năm ngoái, Lithuania bất ngờ rút toàn bộ quan chức ngoại giao khỏi Trung Quốc do “lo ngại an toàn” trong khi Bắc Kinh gọi đây là “trò hề”.

Valdis Dombrovskis – Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu – cho biết, việc hàng hóa Lithuania bị Trung Quốc phong tỏa đã được xác minh và đang chờ biện pháp xử lý.

“Số lượng hàng hóa từ Lithuania và EU bị chặn tại các cảng Trung Quốc đang tăng lên hàng ngày”, ông Valdis Dombrovskis nói và nhấn mạnh EU đang cố gắng sử dụng biện pháp chính trị - ngoại giao để giải quyết tình hình.

Theo Taiwan News, một số ủy viên thương mại của EU đã bày tỏ sự phản đối sau khi Trung Quốc áp lệnh ngừng cấp thị thực và chặn nhập khẩu hàng hóa từ Lithuania.

Theo TTL, hơn 20.000 chai rượu rum của Lithuania sẽ được bỏ hết nhãn mác Trung Quốc trước khi bán ở thị trường Đài Loan.

“Lithuania ủng hộ chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ ủng hộ Lithuania. Chúng ta hãy cùng nâng cốc chúc mừng”, TTL tuyên bố.

