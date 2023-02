Quan hệ Mỹ - Trung sau vụ khinh khí cầu do thám

Đã từng có tiền lệ về khinh khí cầu Trung Quốc? Theo đài ABC News, khinh khí cầu do thám từng được sử dụng phổ biến trong Thế chiến II. Một số người cho biết Mỹ từng chứng kiến các sự cố khinh khí cầu do thám từ TQ và một nguồn tin nói có hai vụ từng xảy ra dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump nhưng không được công khai. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cũng xác nhận đã có những sự cố khinh khí cầu đến gần hoặc bay qua biên giới Mỹ trong quá khứ nhưng điều khiến vụ việc lần này khác biệt là thời gian khinh khí cầu bay qua lãnh thổ Mỹ và khoảng cách xâm nhập. Chuyên gia Craig Singleton thuộc Tổ chức Bảo vệ dân chủ (Mỹ) cho biết các khinh khí cầu do thám của TQ từng được nhìn thấy nhiều lần trong năm năm qua ở các khu vực khác nhau ở Thái Bình Dương, gồm cả gần căn cứ quân sự nhạy cảm của Mỹ ở Hawaii. Ông nói khinh khí cầu do thám đóng vai trò là phương tiện vận hành chi phí thấp nhằm thu thập thông tin tình báo. Một số loại có thể được sử dụng để phát hiện tên lửa siêu vượt âm.