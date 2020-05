Quan hệ Mỹ - Trung lại nóng vì Huawei

Mỹ - Nhật sẽ đối thoại về an ninh kinh tế Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành đối thoại về an ninh kinh tế, tập trung thảo luận những vấn đề như mạng di động 5G và việc xuất khẩu công nghệ dân sự có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Theo báo Yomiuri (Nhật Bản) ngày 16-5, cuộc đối thoại đầu tiên loại này có thể diễn ra vào cuối năm nay, dự kiến có sự tham gia của đại diện Ban Thư ký Nội các Nhật Bản, Hội đồng An ninh quốc gia và Bộ Thương mại của Mỹ. Mỹ đang thuyết phục các đồng minh nói không với Huawei khi phát triển mạng di động 5G do lo ngại thiết bị của công ty này có thể bị sử dụng cho mục đích do thám. Trong khi đó, các cơ quan chính phủ Nhật Bản đã bị cấm mua thiết bị viễn thông của Huawei và ZTE Corp - một công ty khác của Trung Quốc, do nỗi lo về nguy cơ rò rỉ thông tin tình báo và tấn công mạng. Ba tập đoàn viễn thông hàng đầu Nhật Bản cũng có bước đi tương tự.