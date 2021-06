Quan chức Trung Quốc đào tẩu sang Mỹ đang nắm nhiều bí mật động trời?

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 00:10 AM (GMT+7)

Một quan chức cấp cao Trung Quốc trốn sang Mỹ có thể đang nắm giữ thông tin về các thoả thuận kinh doanh của con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Sự việc ông Dong Jingwei "cao chạy xa bay" sang Mỹ đánh dấu vụ đào tẩu của quan chức Trung Quốc cấp cao nhất trong lịch sử

Người bỏ trốn nắm trong tay thông tin về Hunter Biden

Chiều 23/6, hãng tin Sputnik dẫn lời nhà vận động hành lang của Đảng Cộng hoà, doanh nhân người Mỹ gốc Trung Quốc Solomon Yue hé lộ nhiều thông tin liên quan tới ông Dong Jingwei, Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS), người đang bị nghi đã ôm nhiều tài liệu tuyệt mật của chính phủ Trung Quốc và trốn sang Mỹ.

Theo Solomon Yue, ông Dong Jingwei, 57 tuổi là quan chức cấp cao thứ 2 Bộ An ninh Trung Quốc. Đây là một cơ quan chuyên chống gián điệp, tách biệt với Bộ Công an Trung Quốc chuyên nhiệm vụ trị an.

Trao đổi với một nhà hoạt động vì tự do, người Trung Quốc đang làm việc tại Mỹ, ông Yue khẳng định: Quan chức an ninh cấp cao Trung Quốc nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trọng không chỉ liên quan tới đại dịch Covid-19 mà còn có thể xác định những tài sản của Trung Quốc tại Mỹ…

"Ông Dong cũng có thể tiết lộ thông tin về Hunter Biden (con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden), nắm trong tay hình ảnh, video và toàn bộ những công nghệ, nỗ lực theo dõi Mỹ của Trung Quốc…” ông Yue nói và nhấn mạnh, tất cả những thông tin này có thể là đòn giáng mạnh với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter

Ông Yue cho rằng, việc quan chức đào tẩu mang theo bê bối kinh doanh của Hunter Biden tại Trung Quốc sẽ là "thanh kiếm hai lưỡi".

Con trai Tổng thống Mỹ, Hunter Biden đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì những cáo buộc sử dụng sức ảnh hưởng của cha khi ông Biden ở vị trí Phó Tổng thống dưới thời ông Barack Obama, để đảm bảo cho một số thoả thuận kinh doanh béo bở tại Ukraine và Trung Quốc.

Kể từ khi ông Biden chạy đua vào Nhà Trắng cho đến khi ông nhậm chức, rất nhiều thông tin và thương vụ làm ăn liên quan tới Hunter luôn được sử dụng để chống lại ông Biden.

Theo Sputnik, ông Solomon Yue quả quyết rằng mình đang có trong tay một nguồn tin “thân cận” trong Cục Tình báo quân đội Mỹ (DIA) - đơn vị đang tạm giữ ông Dong. “Tôi đánh cược bằng vị trí của tôi tại Uỷ ban Quốc gia Cộng hoà (RNC) rằng DIA đang tạm giữ ông Dong Jingwei. Nếu tôi sai, tôi sẽ từ chức khỏi vị trí ở RNC ngay lập tức”, ông Yue khẳng định.

Tuyên bố trên được ông Yue đưa ra khi xuất hiện nghi vấn xung quanh việc truyền thông Mỹ im ắng bất thường về câu chuyện quan chức Trung Quốc cấp cao như ông Dong Jingwei đào tẩu sang Mỹ. Phần lớn thông tin liên quan tới sự việc đều do truyền thông Anh, Australia và Ấn Độ cung cấp.

Trung Quốc không bao giờ thừa nhận việc quan chức đào tẩu?

Tính đến thời điểm này, ông Dong là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc cao chạy xa bay sang Mỹ. Sự việc đang được giữ kín đến mức chưa cơ quan tình báo nào ở Mỹ biết được, ngoại trừ Cục Tình báo quân đội.

Theo trang web SpyTalk của Mỹ, quan chức an ninh Trung Quốc Dong Jingwei đã trốn sang Mỹ cùng con gái có tên Dong Yang.

Tuy nhiên, một ngày sau khi thông tin được công bố, tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) có bài viết khẳng định, quan chức Trung Quốc này đã xuất hiện tại một hội nghị trực tuyến về phản gián hôm 18/6.

Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc còn phát biểu, chỉ đạo các đặc vụ chống gián điệp của Trung Quốc rà soát và ngăn chặn các thành phần chống phá Bắc Kinh.

Song, bài viết của SCMP lại không tiết lộ địa điểm diễn ra hội thảo cũng như không cung cấp hình ảnh ông Dong có mặt tại sự kiện.

Tiến sĩ Han Lianchao, một cựu quan chức ngoại giao của Trung Quốc đã trốn sang Mỹ sau sự kiện biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989 khẳng định, Bắc Kinh không bao giờ thừa nhận các trường hợp quan chức đào tẩu.

