Ukraine: Quan chức thân Nga "tử vong do ám sát" bất ngờ xuất hiện kể chuyện được cứu ly kỳ

Hồi đầu tháng 8, giới chức chính quyền thân Moscow ở quận Novaya Kakhovka (tỉnh Kherson) thông báo ông Vitaly Gura tử vong do bị sát thủ bắn nhiều phát. Mới đây, ông Vitaly Gura đột ngột xuất hiện, tiết lộ về một kế hoạch tinh vi của tình báo Nga nhằm cứu ông thoát chết.

Ông Vitaly Gura – quan chức thuộc chính quyền thân Moscow ở quận Novaya Kakhovka (ảnh: AP)

“Cơ quan tình báo Nga tiếp cận tôi hồi đầu tháng 8. Họ nói rằng tôi đang trở thành mục tiêu của một vụ ám sát. Họ đưa ra nhiều bản ghi âm để chứng minh điều đó”, Vitaly Gura – lãnh đạo chính quyền thân Moscow ở quận Novaya Kakhovka – nói trên sóng truyền hình hôm 12/9.

Trước đó, truyền thông ở Kherson và Ukraine đưa tin ông Vitaly Gura tử vong trong bệnh viện sau vụ ám sát hôm 6/8. Một số nguồn tin từ chính quyền thân Nga ở Kherson nói rằng, ông Vitaly Gura bị trúng nhiều phát đạn bắn bằng súng ngắn và tiểu liên, khi đang ở nhà riêng.

Vitaly Gura cho biết, ông được Cơ quan An ninh Nga (FBS) bảo vệ và đang ở nơi an toàn.

“Tôi muốn nói rằng mình sẽ trở lại làm việc. Tôi không sợ hãi gì cả”, ông Vitaly Gura nói.

Theo RT, hồi đầu tháng 7, một vụ ám sát do phía Ukraine thực hiện cũng được tình báo Nga "tương kế tựu kế" để dàn dựng kết quả giả nhằm bảo vệ Sergey Tomka – phó chỉ huy cảnh sát ở Novaya Kakhovka.

Kế hoạch của FSB bắt đầu từ giữa tháng 6, sau khi một nghi phạm ném lựu đạn vào quán cà phê gần tòa thị chính quận Novaya Kakhovka. Nghi phạm sau đó bị bắt và đồng ý hợp tác với tình báo Nga.

Nghi phạm thừa nhận đã hợp tác với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) qua một sĩ quan tên Ilya Bondarchuk. Nghi phạm khai, SBU treo thưởng hậu hĩnh cho các vụ ám sát nhằm vào quan chức thân Nga ở Kherson.

Thông tin về 2 vụ ám sát Vitaly Gura và Sergey Tomka thành công khiến Ilya Bondarchuk chủ quan và tiết lộ nhiều hơn về nhóm gián điệp người Ukraine cho nghi phạm nói trên. Nhóm gián điệp sau đó bị bắt khi đang chuẩn bị tấn công bán đảo Crimea.

Riêng Ilya Bondarchuk chưa bị bắt và đang hoạt động ở các khu vực do Kiev kiểm soát.

Hàng loạt quan chức thân Nga ở miền nam Ukraine đã bị thương hoặc thiệt mạng do những vụ ám sát trong nhiều tháng qua. Hôm 7/9, RT đưa tin, Artyom Bardin, người đứng đầu chính quyền thành phố Berdyansk (miền nam Ukraine) do Nga kiểm soát, đã tử vong do xe bị gài bom.

