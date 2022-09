Tàu đổ bộ và tàu tên lửa Nga kéo ra biển Đen, chuẩn bị đợt tấn công lớn?

Phía Đông Ukraine chìm trong bóng tối Lính cứu hỏa Ukraine cố gắng dập tắt một đám cháy tại trạm điện ở Kharkov. Ảnh: Reuters KyivIndependent ngày 11/9 dẫn thông báo của giới chức Ukraine xác nhận, nhiều khu vực ở phía Đông và phía Nam Ukraine, bao gồm các tỉnh Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava và Zaporizhzhia đã mất điện hoàn toàn hoặc một phần do hạ tầng điện tại đây hư hại do đòn pháo kích của Nga. Sự cố mất điện có thể sẽ ảnh hưởng đến khoảng 9 triệu người trong khu vực, bao gồm cả vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Ukraine được cho là đang nỗ lực khắc phục sự cố để sớm cung cấp điện trở lại.