Quan chức Nga nói lý do khó dời trụ sở Liên hợp quốc khỏi New York

Ông Pyotr Ilyichev – Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga (ảnh: RT)

Dẫn lời ông Pyotr Ilyichev – Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga – RT hôm 25/4 cho hay, nhiều thành viên của Liên hợp quốc không muốn chuyển trụ sở khỏi New York là do vấn đề về tài chính.

“Nga tất nhiên muốn chuyển trụ sở Liên hợp quốc đến khu vực nào đó trung lập hơn, ví dụ như Geneva hoặc Vienna. Tuy nhiên, nhiều quốc gia thành viên không muốn rời khỏi New York”, ông Ilyichev nói, đề cập tới 2 thành phố ở Thụy Sĩ và Áo.

Theo ông Ilyichev, có “nhiều lý do” khiến chính phủ nhiều nước không muốn chuyển trụ sở Liên hợp quốc khỏi New York (thành phố lớn nhất Mỹ). Một trong số đó là các nước này “có bất động sản” ở New York.

“Làm việc ở Liên hợp quốc không hề dễ dàng. Vì vậy họ có mọi thứ ở New York. Đây là vấn đề về tài chính và kinh tế”, ông Ilyichev nói.

Trước khi nhậm chức Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga, ông Ilyichev từng có thời gian giữ chức quyền Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc.

Theo ông Ilyichev, Nga đang “cân nhắc” về việc đề nghị chuyển trụ sở Liên hợp quốc khỏi New York.

“Áo và Thụy Sĩ trung lập hơn so với Mỹ”, ông Ilyichev nói.

New York được chọn làm nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc, kể từ khi tổ chức toàn cầu này thành lập vào năm 1951, theo RT. Ở Geneva, Vienna và thủ đô Nairobi của Kenya, Liên hợp quốc mở các văn phòng đại diện.

Theo RT, trước khi tới New York để chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (hôm 24/4), phái đoàn Nga do Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dẫn đầu đã bị Mỹ “gây khó dễ” trong việc xin cấp thị thực. Nhiều nhà báo Nga muốn tới Mỹ cũng gặp vấn đề tương tự.

Hôm 23/4, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng, việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho các phóng viên, nhà báo Nga tháp tùng ông là “quyết định ngớ ngẩn”.

“Một quốc gia tự cho mình là mạnh, sáng suốt, tự do và công bằng nhất lại tự hạ thấp bản thân như thế”, ông Lavrov nói, nhấn mạnh rằng Nga sẽ “không tha thứ” cho Mỹ về việc này.

Theo ông Lavrov, Mỹ không xứng đáng là quốc gia được Liên hợp quốc chọn để đặt trụ sở.

Mỹ chưa lên tiếng về các chỉ trích từ phía Nga.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quan-chuc-nga-noi-ly-do-kho-doi-tru-so-lien-hop-quoc-khoi-new-york-a6...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quan-chuc-nga-noi-ly-do-kho-doi-tru-so-lien-hop-quoc-khoi-new-york-a604937.html