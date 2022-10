Quan chức Mỹ nói có trường hợp UFO liên quan đến máy bay do thám nước ngoài

Thứ Bảy, ngày 29/10/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Báo cáo của cơ quan tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc đưa ra kết luận về những vụ việc vật thể bay không xác định (UFO) lộ diện trên bầu trời.

Một cuộc chạm trán UFO của phi công lái máy bay quân sự Mỹ.

Báo Mỹ New York Times dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết, những vụ UFO xuất hiện trong vài năm gần đây là do rác thải trên không hoặc máy bay trinh sát của nước ngoài, ví dụ như máy bay không người lái Trung Quốc.

Quan chức Mỹ nói Trung Quốc sử dụng máy bay không người lái nhằm tìm hiểu cách thức Mỹ huấn luyện phi công quân sự, nhưng không tiết lộ các trường hợp chạm trán cụ thể, theo New York Times.

Theo quan chức Mỹ, lý do thông tin được giữ kín là vì Lầu Năm Góc không muốn Trung Quốc biết được rằng phương thức do thám ở các căn cứ quân sự đã bị Mỹ phát hiện như thế nào.

Các cơ quan tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc đã mở cuộc điều tra hồi năm ngoái, trong đó xác minh 144 cuộc chạm trán UFO kể từ năm 2004 ở Mỹ. Cuộc điều tra đã thu hút sự chú ý của công chúng, trong khi Lầu Năm Góc lo ngại về rủi ro an ninh mà UFO tạo ra.

Hiện tại, chỉ có một trường hợp chạm trán UFO được xác định rõ, trong đó vật thể bí ẩn thực chất là bóng bay. Trong bản báo cáo trình lên Quốc hội vào ngày 31/10, cơ quan tình báo Mỹ và Lầu Năm Góc cũng sẽ đưa ra kết luận về các vụ chạm trán UFO khác, theo New York Times.

Quan chức quân sự Mỹ từng nói rằng, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy UFO có liên quan đến khả năng người ngoài hành tinh ghé thăm Trái đất. Nhưng chính quyền Mỹ cũng không muốn tiết lộ quá chi tiết vấn đề do không muốn để lộ hoạt động và cách thức do thám.

“Chúng tôi không muốn các đối thủ tiềm tàng biết được cách chúng tôi đánh giá và đưa ra kết luận về các vụ chạm trán UFO”, Scott Bray, phó giám đốc tình báo hải quân Mỹ trả lời trước Quốc hội hồi tháng 5. “Do đó, việc tiết lộ thông tin phải được xem xét cẩn thận trong từng trường hợp cụ thể.”

Lầu Năm Góc đã mở rộng cuộc điều tra UFO vào đầu năm nay, không chỉ bao gồm các vật thể trên không, mà còn cả các hiện tượng không giải thích được ở dưới nước và các hiện tượng khác.

“Điều quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ và sự an toàn của các binh sĩ là phải giải thích được rõ ràng các hiện tượng liên quan đến vật thể dị thường”, Ronald Moultrie, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về tình báo và an ninh, nói hồi tháng 7.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quan-chuc-my-noi-co-truong-hop-ufo-lien-quan-en-may-bay-do-tham-nuoc-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/quan-chuc-my-noi-co-truong-hop-ufo-lien-quan-en-may-bay-do-tham-nuoc-ngoai-a577541.html