Quan chức Lầu Năm Góc cảnh báo điều xảy ra nếu Trung Quốc dùng vũ lực với Đài Loan

Thứ Năm, ngày 16/06/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl cảnh báo rằng nếu Trung Quốc “có hành động gây hấn” với Đài Loan, nhiều khả năng nước này sẽ phải hứng chịu một phản ứng toàn cầu giống như Nga đang phải hứng chịu trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl.

Phát biểu tại một hội nghị do Trung tâm An ninh mới (CNAS) tổ chức ngày 14.6, ông Kahl bày tỏ hi vọng rằng Trung Quốc sẽ “thấm thía” khi chứng kiến những vấn đề mà Nga gặp phải trong chiến dịch ở Ukraine.

Ông Kahl nhận định, Trung Quốc đã lường trước những rủi ro tương tự nếu phát động tấn công đảo Đài Loan. “Tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo ở Bắc Kinh hiểu điều đó. Thế giới sẽ phản ứng như những gì xảy ra ở Ukraine chứ không phải như khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát với Hong Kong”, ông nói.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, chính Trung Quốc cũng bất ngờ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. “Tôi nghĩ Trung Quốc có phần ngạc nhiên vì mức độ hiệu quả trong việc thu thập thông tin của Mỹ và các nước phương Tây”, ông nói.

Ông cho rằng Trung Quốc có thể ngạc nhiên về cách các nền kinh tế phát triển trên thế giới, không chỉ ở châu Âu, phản ứng với những lệnh cấm vận và kiểm soát xuất khẩu ở mức độ cao đối với Nga.

Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, nếu cần sẽ phải thu hồi bằng vũ lực. Những năm qua, Trung Quốc ngày càng gây sức ép với Đài Loan, liên tục tổ chức các cuộc tập trận, đưa chiến đấu cơ áp sát hòn đảo.

Trung Quốc cho rằng những động thái hỗ trợ quân sự của Mỹ với Đài Loan có thể gửi tín hiệu sai lầm, càng thúc đẩy hòn đảo độc lập.

Tuần trước, Bắc Kinh tuyên bố Washington "vi phạm nghiêm trọng" nguyên tắc Một Trung Quốc và gây bất ổn khi duyệt bán phụ tùng tàu chiến cho đảo Đài Loan.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt hợp đồng cung cấp số linh kiện trị giá 120 triệu USD, được lấy từ kho dự trữ của hải quân cho Đài Loan.

Nguồn: http://danviet.vn/quan-chuc-lau-nam-goc-canh-bao-dieu-xay-ra-neu-trung-quoc-dung-vu-luc-voi-dai-...Nguồn: http://danviet.vn/quan-chuc-lau-nam-goc-canh-bao-dieu-xay-ra-neu-trung-quoc-dung-vu-luc-voi-dai-loan-502022166185926751.htm