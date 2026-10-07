Phó Tổng thống Mỹ nêu điều kiện then chốt cho Iran để kết thúc xung đột

Theo báo Times of Israel, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh hôm 4/10 sau chuyến đi vận động tranh cử cho đảng Cộng hòa Mỹ tại Alaska, ông Vance khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Iran phải thực sự cắt giảm năng lực làm giàu hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra những cam kết mơ hồ về việc giảm quy mô chương trình hạt nhân trong tương lai.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: EPA

"Nếu không muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, tại sao lại cần nhiên liệu được làm giàu ở mức 60%? Và nếu muốn chứng tỏ cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử thì đừng sản xuất nhiên liệu làm giàu ở mức độ cao. Đó là vấn đề cốt lõi mang tính tiên quyết. Tôi cho rằng nếu họ muốn thể hiện cam kết không chế tạo vũ khí nguyên tử, họ cần thực hiện những bước đi cụ thể và có ý nghĩa đối với năng lực làm giàu hạt nhân của mình”, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Iran và cảnh báo các hoạt động quân sự có thể leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào tháng 11 tới.

Ông Vance tuyên bố Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng yêu cầu Iran phải có những nhượng bộ cụ thể về vấn đề hạt nhân.

"Chúng tôi sẽ không chấp nhận đổi hành động thực tế lấy những lời nói suông”, ông Vance cho biết.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, một yếu tố gây phức tạp cho tình hình là việc Washington không chắc chắn ai là người thực sự nắm quyền quyết định tại Tehran. "Một trong những điều chúng tôi nhận thấy là quy trình ra quyết định của họ không hoàn toàn rõ ràng”, ông Vance nói.

Hôm 6/10, Tổng thống Trump cũng cho biết "vấn đề lớn nhất" là không ai biết người thực sự đang điều hành đất nước Iran.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran ngày 4/10 khẳng định các quan chức Mỹ hiểu rất rõ ai là đối tác đàm phán bên phía Iran cũng như cách thức vận hành hệ thống ra quyết định của nước này.

Ông Vance từ chối xác nhận liệu ông có phải là người trực tiếp dẫn dắt các cuộc đàm phán hòa bình hay không, mặc dù “phó tướng” của Tổng thống Trump thường xuyên được nhắc đến với tư cách là nhà đàm phán hàng đầu của Nhà Trắng.

"Chúng tôi chắc chắn có tham gia vào tiến trình này. Tuy nhiên, xét cho cùng, Tổng thống Mỹ mới là người trực tiếp chỉ đạo mọi việc”, ông Vance chia sẻ.

Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu mới của Phó Tổng thống Mỹ.