Phi công tự tin hạ cánh máy bay không cần nhìn đường băng và kết cục thảm khốc

Thứ Ba, ngày 21/12/2021 12:00 PM (GMT+7)

Cách đây gần 35 năm, hàng chục hành khách thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay, do phi công đặt cược với nhau rằng có thể hạ cánh máy bay mà không cần nhìn thấy đường băng.

Một máy bay của hãng hàng không Aeroflot.

Thảm kịch xảy ra trên chuyến bay 6502 của hãng hàng không Aeroflot thời Liên Xô. Vụ việc được Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô (KGB) giữ kín trong nhiều năm, cho đến khi hình ảnh các mảnh vỡ máy bay được Đại tá AK Karpov tiết lộ, theo The Sun.

Tháng 10.1986, cơ trưởng Alexander Klyuyev điều khiển máy bay từ Yekaterinburg tới Gronzy, trên khoang có 87 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn.

Trước khi máy bay hạ cánh, Klyuyev đặt cược với một sĩ quan, rằng mình có thể hạ cánh chiếc Tu-134-A mà không cần nhìn đường băng, chỉ dựa vào các thiết bị cảnh báo trên máy bay.

Vụ tai nạn khiến 70 người trên máy bay thiệt mạng.

Kliuyev còn yêu cầu chắn mọi tầm nhìn ra bên ngoài ở khoang lái, khi máy bay ở độ cao 400 mét. Kliuyev đã phớt lời cảnh báo của máy bay cũng như đài kiểm soát không lưu, dẫn đến việc máy bay chúi mũi xuống.

Cú va chạm mạnh ở đường băng khiến máy bay hư hại nặng nề và bốc cháy. Tổng cộng có 63 người chết tại hiện trường và 7 người khác qua đời ở bệnh viện. Klyuyev nằm trong số ít những người sống sót.

Một năm sau, tháng 6.1987, Klyuyev bị kết án 15 năm tù giam vì vi phạm các quy định an toàn. Nhưng phi công này chỉ ngồi tù 6 năm trước khi được trả tự do, theo The Sun.

Sự cố xảy ra vào năm 1986 ở Liên Xô.

Cơ phó cố gắng cứu một số người bị thương tại hiện trường, sau đó qua đời vì trụy tim khi đang trên đường tới bệnh viện.

Ở thời điểm đó, việc hạ cánh máy bay trong tình trạng không nhìn thấy đường băng không bị cấm ở Liên Xô, nhưng về cơ bản chỉ được sử dụng kỹ thuật này trên các chuyến bay huấn luyện và có sự giám sát.

Các hãng hàng không phương Tây sau này dần hủy bỏ quy định cho phép phi công hạ cánh mà không thấy đường băng, do lo ngại rủi ro đối với hành khách.

Nguồn: http://danviet.vn/phi-cong-tu-tin-ha-canh-may-bay-khong-can-nhin-duong-bang-va-ket-cuc-tham-khoc...Nguồn: http://danviet.vn/phi-cong-tu-tin-ha-canh-may-bay-khong-can-nhin-duong-bang-va-ket-cuc-tham-khoc-502021211211584805.htm