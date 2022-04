Phát hiện mới về trải nghiệm của con người khi cận kề cái chết

Những tiến bộ trong y học hồi sức và chăm sóc ca bệnh nguy kịch giúp ngày càng nhiều người vượt qua được thời khắc cận kề giữa sự sống và cái chết.

Trải nghiệm cận tử không phải là một dạng ảo giác, mà là quá trình có ý thức, theo nghiên cứu mới.

Một nghiên cứu mới được công bố kết luận rằng trải nghiệm cận tử mà những người sống sót kể lại không phải là một dạng ảo giác, theo Sputnik.

Trải nghiệm cận tử cũng không giống ảo giác do các chất kích thích gây ra, mà được coi là một quá trình liên quan đến nhận thức. Nghiên cứu cũng giúp mở rộng sự hiểu biết của con người về cái chết.

Ước tính hàng trăm triệu người đang sống trên thế giới đã từng trải qua cảm giác cận kề cái chết. Đây là kết quả trực tiếp của những tiến bộ trong y học hồi sức và chăm sóc ca bệnh nguy kịch trong thế kỷ qua, theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí The New York Academy of Science.

Cái chết được định nghĩa về mặt lâm sàng là khi tim ngừng đập. Nhưng não bộ khi đó không ngừng hoạt động hoàn toàn ngay lập tức, Sam Parnia, giám đốc nghiên cứu về hồi sức tim phổi tại Trung tâm Y tế NYU Langone ở New York (Mỹ), tác giả nghiên cứu, nói.

“Tế bào não không bị tổn thương đến mức không thể phục hồi ngay sau khi tim ngừng đập. Thay vào đó, các tế bào não ‘chết’ sau nhiều giờ đồng hồ. Điều này giúp các nhà khoa học nghiên cứu một cách khách quan về các sự kiện xảy ra liên quan đến cái chết”, phó giáo sư Parnia nói.

Nhóm nghiên cứu phát hiện hoạt động của não bộ sau khi cơ thể chết cho thấy trạng thái ý thức cao. Các nhà khoa học nhận thấy, trải nghiệm cận tử của con người có một số điểm chung, gồm: cảm giác tách khỏi cơ thể, nhận ra cái chết; cảm giác tới một địa điểm nào đó; cảm giác đúc kết lại ý nghĩa của cuộc sống; Cảm giác như đang ở nơi nào đó giống như là “nhà”.

“Ngừng tim là giai đoạn cuối của một người khi chết. Sự ra đời của phương pháp hồi sinh tim phổi (CPR) cho chúng ta thấy rằng, cái chết không phải là một trạng thái tuyệt đối. Đó là một quá trình có thể bị đảo ngược ở một số người ngay cả khi nó đã bắt đầu”, phó giáo sư Parnia nói.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa thể chứng minh trải nghiệm cận tử có liên hệ với cái chết như thế nào. “Rất ít nghiên cứu tìm hiểu một cách khách quan và khoa học điều gì xảy ra khi chúng ta chết. Phát hiện này phần nào cho thấy cách ý thức tồn tại trong con người và có thể mở đường cho các nghiên cứu sâu hơn”, Parnia, trưởng nhóm nghiên cứu, kết luận.

